Vídeo detalha segundos do atropelamento da filha de diplomatas

A Polícia Civil analisa novas imagens de câmeras de segurança que detalham o atropelamento fatal da jovem Mariana Tanaka Abdul Hak, ocorrido em Ipanema, na Zona Sul do Rio. O vídeo registra o momento da colisão de uma van contra três pedestres no cruzamento das ruas Visconde de Pirajá e Vinicius de Moraes.

Mariana, que pretendia iniciar um novo ciclo profissional em uma multinacional no Rio, era filha de Ibrahim Abdul Hak Neto, assessor especial da Presidência da República. Sua mãe, Ana Patrícia Neves Abdul Hak, atua como cônsul-adjunta do Brasil em Buenos Aires e também foi atingida no acidente.

Imagens mostram violência do impacto e resgate

Os registros mostram Mariana e sua mãe caminhando pela calçada instantes antes da tragédia. Após a batida, a dianteira do veículo aparece completamente destruída. Populares correram para socorrer as vítimas enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros.

Além da jovem e de sua mãe, um terceiro pedestre foi atropelado. Os dois sobreviventes foram levados ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde receberam atendimento médico e já tiveram alta. O socorro às vítimas foi registrado em vídeos que mostram bombeiros realizando manobras de emergência no local.

Delegada aguarda laudos para concluir inquérito

A delegada Thaianne Barbosa de Moraes informou que aguarda a conclusão de perícias complementares solicitadas nesta semana para definir as responsabilidades. Segundo ela, os estudos técnicos são fundamentais para entender a dinâmica exata do fato antes de qualquer indiciamento.

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“Não vou antecipar culpa”, declarou a delegada ao portal g1, ressaltando que pretende analisar todo o material para evitar equívocos na investigação. De acordo com a autoridade, é necessário “aguardar para não fazer injustiças” ao encerrar o caso.