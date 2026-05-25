Vai ter feriado em junho? Entenda o aumento das buscas

Oficialmente, o calendário nacional de 2026 não prevê feriados para junho. No entanto, uma data específica costuma gerar confusão e garantir folga em muitas localidades: o Corpus Christi.

A celebração de Corpus Christi não é um feriado nacional, mas, sim, um ponto facultativo. Em 2026, a data será celebrada em 4 de junho, uma quinta-feira, o que pode permitir a emenda com a sexta-feira (5/6) em diversas empresas e repartições públicas. A decisão de transformar a data em feriado oficial fica a cargo de cada estado e município.

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Feriado na sua cidade?

Para saber se você terá direito à folga, é fundamental consultar a legislação da sua cidade ou estado. Muitas capitais costumam decretar feriado municipal na data de Corpus Christi. São elas:

Aracaju (SE)

Belo Horizonte (MG)

Boa Vista (RR)

Brasília (DF)

Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

Fortaleza (CE)

Goiânia (GO)

Macapá (AP)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Natal (RN)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

São Luís (MA)

São Paulo (SP)

Teresina (PI)

Vitória (ES).

Verifique o site da prefeitura da sua cidade para confirmar se é feriado ou ponto facultativo onde você mora.

Próximos feriados nacionais de 2026

Depois de um primeiro semestre com poucas pausas prolongadas, o segundo semestre reserva algumas datas importantes. Fique de olho nos próximos feriados nacionais deste ano:

7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil

12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (segunda-feira): Finados

15 de novembro (domingo): Proclamação da República

20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

25 de dezembro (sexta-feira): Natal

Este conteúdo foi gerado e editado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata