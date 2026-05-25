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Vai ter feriado em junho? Entenda o aumento das buscas

Junho não tem feriados nacionais, mas Corpus Christi é feriado em muitas cidades; veja se você terá direito ao descanso e planeje sua pausa

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
25/05/2026 18:35

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Vai ter feriado em junho? Entenda o aumento das buscas
Corpus Christi é ponto facultativo; Veja quais os próximos feriados de 2026. crédito: depositphotos.com / BrianAJackson

Oficialmente, o calendário nacional de 2026 não prevê feriados para junho. No entanto, uma data específica costuma gerar confusão e garantir folga em muitas localidades: o Corpus Christi.

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A celebração de Corpus Christi não é um feriado nacional, mas, sim, um ponto facultativo. Em 2026, a data será celebrada em 4 de junho, uma quinta-feira, o que pode permitir a emenda com a sexta-feira (5/6) em diversas empresas e repartições públicas. A decisão de transformar a data em feriado oficial fica a cargo de cada estado e município.

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Feriado na sua cidade?

Para saber se você terá direito à folga, é fundamental consultar a legislação da sua cidade ou estado. Muitas capitais costumam decretar feriado municipal na data de Corpus Christi. São elas:

  • Aracaju (SE)

  • Belo Horizonte (MG)

  • Boa Vista (RR)

  • Brasília (DF)

  • Campo Grande (MS)

  • Cuiabá (MT)

  • Curitiba (PR)

  • Florianópolis (SC)

  • Fortaleza (CE)

  • Goiânia (GO)

  • Macapá (AP)

  • Maceió (AL)

  • Manaus (AM)

  • Natal (RN)

  • Rio de Janeiro (RJ)

  • Salvador (BA)

  • São Luís (MA)

  • São Paulo (SP)

  • Teresina (PI)

  • Vitória (ES).

Verifique o site da prefeitura da sua cidade para confirmar se é feriado ou ponto facultativo onde você mora.

Próximos feriados nacionais de 2026

Depois de um primeiro semestre com poucas pausas prolongadas, o segundo semestre reserva algumas datas importantes. Fique de olho nos próximos feriados nacionais deste ano:

  • 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil

  • 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida

  • 2 de novembro (segunda-feira): Finados

  • 15 de novembro (domingo): Proclamação da República

  • 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

  • 25 de dezembro (sexta-feira): Natal

Este conteúdo foi gerado e editado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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