Homem morre ao tocar gaita no velório do melhor amigo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma amizade construída ao longo de mais de quatro décadas terminou de forma comovente em Ibirubá (RS). João Sebastião Gularte Correa morreu na última quinta-feira (21/5) enquanto tocava gaita no velório do melhor amigo, Gentil Scapini, atendendo a um último pedido deixado por ele antes de morrer.

Gentil faleceu na quarta-feira, aos 78 anos, após enfrentar um câncer. Antes da morte, pediu à família que João, amigo de infância e companheiro de décadas, fizesse uma homenagem musical na despedida.

Durante o velório realizado na Capela Mortuária de Ibirubá, João começou a tocar gaita – como é chamada a sanfona ou acordeon no Rio Grande do Sul – enquanto o corpo de Gentil era preparado para o translado até a comunidade de Pinheirinho, no interior do município. Por volta das 10h, durante a homenagem, João sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no local.

“Foi a emoção do momento, era uma amizade de muito tempo, eles viviam juntos desde pequenos no interior”, relatou o filho de João, Rafael Correa, em entrevista ao jornal Zero Hora.

Os dois amigos moravam na comunidade rural de Pinheirinho e compartilhavam uma ligação que atravessou décadas. Além da convivência diária, a música ocupava um espaço importante nessa relação.

Segundo familiares, era comum que se encontrassem para tocar gaita, especialmente durante datas comemorativas e encontros entre amigos. “A alegria dele era ver o João tocando gaita”, contou a nora de Gentil, Leodete da Silva Scapini ao portal de notícias gaúcho.

Familiares afirmam que João não apresentava problemas de saúde e era conhecido por ser uma pessoa querida pela comunidade. Irmão do músico Ernesto Nunes, ele mantinha uma forte ligação com a música, algo que também fazia parte da amizade com Gentil.

O amigo era lembrado pela participação ativa na comunidade. “Gentil se dedicava à comunidade. Era uma pessoa alegre, com muitos amigos, parceiro e participativo”, disse Leodete.

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Os amigos foram sepultados no mesmo cemitério da comunidade onde cresceram e construíram a amizade. João deixa esposa, três filhos e três netos. Gentil deixa esposa, três filhos, sete netos e um bisneto.