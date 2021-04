Filho morre durante o velório do pai após sofrer mal súbito

Homem chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a morte por parada cardiorrespiratória foi confirmada ainda no local (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)



Um homem de 61 anos morreu enquanto velava o pai, de 83, na manhã desta quinta-feira (8/4), no município de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, na Capela Mortuária da Vila Lenzi.

O pai havia falecido por volta das 3h, também desta quinta, por consequência de complicações da covid-19. Ele estava internado havia quase uma semana, mas não resistiu ao vírus.





Durante a cerimônia, o filho, no entanto, teve um mal súbito. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a morte por parada cardiorrespiratória foi confirmada ainda no local.





De acordo com o município, o idoso de 61 anos não estaria com o novo coronavírus. Ele havia realizado o teste no dia 14 de março e o resultado, que saiu dois dias depois, foi negativo.