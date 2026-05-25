Vai ter feriado em junho? Entenda o aumento das buscas
Junho não tem feriados nacionais, mas Corpus Christi é feriado em muitas cidades; veja se você terá direito ao descanso e planeje sua pausa
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Oficialmente, o calendário nacional de 2026 não prevê feriados para junho. No entanto, uma data específica costuma gerar confusão e garantir folga em muitas localidades: o Corpus Christi.
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A celebração de Corpus Christi não é um feriado nacional, mas, sim, um ponto facultativo. Em 2026, a data será celebrada em 4 de junho, uma quinta-feira, o que pode permitir a emenda com a sexta-feira (5/6) em diversas empresas e repartições públicas. A decisão de transformar a data em feriado oficial fica a cargo de cada estado e município.
Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no site, o tema Corpus Christi teve alta de mais de 4.000% nas buscas nesta segunda-feira (25/5).
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Feriado na sua cidade?
Para saber se você terá direito à folga, é fundamental consultar a legislação da sua cidade ou estado. Muitas capitais costumam decretar feriado municipal na data de Corpus Christi. São elas:
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Aracaju (SE)
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Belo Horizonte (MG)
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Boa Vista (RR)
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Brasília (DF)
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Campo Grande (MS)
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Cuiabá (MT)
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Curitiba (PR)
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Florianópolis (SC)
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Fortaleza (CE)
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Goiânia (GO)
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Macapá (AP)
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Maceió (AL)
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Manaus (AM)
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Natal (RN)
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Rio de Janeiro (RJ)
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Salvador (BA)
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São Luís (MA)
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São Paulo (SP)
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Teresina (PI)
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Vitória (ES).
Verifique o site da prefeitura da sua cidade para confirmar se é feriado ou ponto facultativo onde você mora.
Próximos feriados nacionais de 2026
Depois de um primeiro semestre com poucas pausas prolongadas, o segundo semestre reserva algumas datas importantes. Fique de olho nos próximos feriados nacionais deste ano:
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7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil
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12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida
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2 de novembro (segunda-feira): Finados
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15 de novembro (domingo): Proclamação da República
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20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
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25 de dezembro (sexta-feira): Natal
Este conteúdo foi gerado e editado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata