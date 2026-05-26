Imagem de Cristo é retirada intacta após incêndio destruir igreja

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um incêndio de grandes proporções destruiu a centenária Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, em Flores da Cunha (RS), na tarde dessa segunda-feira (25/5). Em meio à destruição causada pelas chamas, uma cena chamou a atenção de moradores, fiéis e equipes de resgate: uma imagem de Jesus Cristo foi retirada praticamente intacta do local.

A estrutura histórica foi amplamente consumida pelo fogo. O telhado desabou parcialmente, e grande parte do interior da igreja foi destruída. A imagem religiosa, que estava localizada próxima à porta principal do templo, resistiu às chamas.

A peça estava protegida por uma redoma de madeira que foi completamente consumida pelo incêndio. Mesmo assim, a figura de Cristo foi encontrada preservada, apresentando apenas leves marcas de fuligem. Retirada pelos bombeiros, a imagem foi levada para a secretaria paroquial.

O episódio emocionou o pároco da igreja, Jadir Segala, que acompanhava a situação e não conseguiu conter as lágrimas diante da cena. “Foi um milagre de Deus”, afirmou o religioso ao g1.

“Nossa igreja virou cinza. Perdemos tudo. Foi uma tragédia inexplicável. Em questão de minutos, nós tínhamos uma igreja e agora não temos mais”, declarou à Rádio Gaúcha.

Além da imagem de Cristo, o altar principal também foi preservado. O restante da estrutura sofreu danos severos. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e informou que não houve feridos, já que o local estava fechado e sem visitantes quando o fogo começou. As causas do incêndio ainda deverão ser investigadas.

Mais de um século de história

A Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes é considerada um dos patrimônios históricos e religiosos mais importantes da região. A construção começou em 1904 e foi concluída em 1914. Segundo a Secretaria de Turismo do município, o templo é uma das igrejas em estilo gótico mais antigas do Rio Grande do Sul.

O altar principal, preservado do incêndio, veio da Itália e possui três nichos. O espaço central abriga uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes, enquanto as laterais reúnem representações de São Pedro e São José, figuras ligadas às primeiras comunidades que deram origem à cidade.

Ao lado da igreja também está um dos símbolos locais: um campanário de pedra com 55 metros de altura, construído entre 1946 e 1949 com mais de 11 mil pedras de basalto.

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A comunidade da igreja se preparava para a tradicional celebração de Corpus Christi, conhecida pelos tapetes coloridos feitos com serragem. Além disso, organizava a 36ª Romaria Vocacional Frei Salvador, celebração organizada em homenagem aos 80 anos de profissão religiosa do venerável Salvador Pinzetta. No local também estavam os restos mortais do religioso, que possui forte devoção popular na região.