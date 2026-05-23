Mega-Sena 30 anos: estimativa de prêmio sobe para R$ 320 milhões
Caso não haja ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, ele será dividido entre os acertadores das cinco dezenas e assim por diante
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A Caixa Econômica Federal elevou para R$ 320 milhões a estimativa de prêmio para o concurso 3.010 da Mega Sena 30 anos. A previsão anterior estava em R$ 300 milhões.
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Caso não haja ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, ele será dividido entre os acertadores das cinco dezenas e assim por diante, conforme as regras da modalidade. Nessa edição especial, o prêmio não acumula.
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Quem ainda não fez a aposta, poderá fazê-la até as 22h deste sábado (23/5) nas lotéricas e pela internet, no portal Loterias Caixa.
O apostador tem ainda a opção de fazer seu jogo pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS, e pelo Internet Banking Caixa.
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Sorteio
As seis dezenas serão sorteadas neste domingo (24/5), a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O Estado de Minas vai acompanhar o sorteio em tempo real.
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O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.