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Mega-Sena 30 anos: saiba quais são as chances de ganhar R$ 300 milhões

Sorteio especial não acumula e pagará R$ 300 milhões; veja a probabilidade de acerto e estratégias para aumentar suas chances de ganhar na loteria

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
21/05/2026 14:03 - atualizado em 21/05/2026 14:32

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Mega-Sena 30 anos: saiba quais são as chances de ganhar R$ 300 milhões
Mega-Sena sorteia R$ 300 milhões neste domingo (24/5) crédito: Divulgação

O concurso especial da Mega-Sena 30 anos pagará um prêmio de R$ 300 milhões. O sorteio acontece neste domingo (24/5), às 11h.

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As apostas individuais podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (23/5); para bolões, as cotas estarão disponíveis para compra até as 10h de domingo, pouco antes do sorteio.

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O sorteio especial não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que marcarem cinco números (quina) ou quatro números (quadra), conforme as regras da modalidade.

Como apostar na Mega-Sena 30 anos

Para jogar on-line, é necessário ter mais de 18 anos, possuir um cartão de crédito válido e realizar um cadastro no portal ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. O limite é de 999 apostas por carrinho de compras.

Nas agências lotéricas, o apostador deve preencher o volante específico do concurso, escolhendo os números manualmente ou optando pela Surpresinha, que gera números aleatórios. O pagamento pode ser feito em dinheiro, por cartão de débito ou por Pix.

O valor mínimo de aposta no site é de R$ 30, enquanto no aplicativo o valor mínimo é o mesmo das lotéricas (R$ 6 por jogo).

Quais as chances de ganhar o prêmio?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de ganhar o prêmio principal com uma aposta simples de seis números é de uma em 50.063.860.

É possível aumentar as chances de acerto ao apostar em mais dezenas. Veja como a probabilidade muda:

  • Aposta com seis números (R$ 6): uma chance em 50 milhões

  • Aposta com sete números (R$ 42): uma chance em cerca de 7,1 milhões

  • Aposta com oito números (R$ 168): uma chance em cerca de 1,7 milhão

  • Aposta com 10 números (R$ 1.260): uma chance em 238,4 mil

  • Aposta com 20 números (R$ 232.560): uma chance em 1.292

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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