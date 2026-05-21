Mega-Sena 30 anos: saiba quais são as chances de ganhar R$ 300 milhões
Sorteio especial não acumula e pagará R$ 300 milhões; veja a probabilidade de acerto e estratégias para aumentar suas chances de ganhar na loteria
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O concurso especial da Mega-Sena 30 anos pagará um prêmio de R$ 300 milhões. O sorteio acontece neste domingo (24/5), às 11h.
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As apostas individuais podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (23/5); para bolões, as cotas estarão disponíveis para compra até as 10h de domingo, pouco antes do sorteio.
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O sorteio especial não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que marcarem cinco números (quina) ou quatro números (quadra), conforme as regras da modalidade.
Como apostar na Mega-Sena 30 anos
Para jogar on-line, é necessário ter mais de 18 anos, possuir um cartão de crédito válido e realizar um cadastro no portal ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. O limite é de 999 apostas por carrinho de compras.
Nas agências lotéricas, o apostador deve preencher o volante específico do concurso, escolhendo os números manualmente ou optando pela Surpresinha, que gera números aleatórios. O pagamento pode ser feito em dinheiro, por cartão de débito ou por Pix.
O valor mínimo de aposta no site é de R$ 30, enquanto no aplicativo o valor mínimo é o mesmo das lotéricas (R$ 6 por jogo).
Quais as chances de ganhar o prêmio?
De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de ganhar o prêmio principal com uma aposta simples de seis números é de uma em 50.063.860.
É possível aumentar as chances de acerto ao apostar em mais dezenas. Veja como a probabilidade muda:
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Aposta com seis números (R$ 6): uma chance em 50 milhões
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Aposta com sete números (R$ 42): uma chance em cerca de 7,1 milhões
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Aposta com oito números (R$ 168): uma chance em cerca de 1,7 milhão
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Aposta com 10 números (R$ 1.260): uma chance em 238,4 mil
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Aposta com 20 números (R$ 232.560): uma chance em 1.292
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata