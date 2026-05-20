Mega Sena 30 anos: qual o prazo para apostar no sorteio de R$ 300 milhões?

A Mega-Sena comemora 30 anos com um sorteio especial que acontece neste domingo (24/5), às 11h, com um prêmio estimado em R$ 300 milhões. O concurso 3010 tem uma regra especial: o prêmio principal não acumula. Os apostadores têm poucos dias para registrar seus jogos e concorrer à bolada. Confira os prazos e como apostar.

Até quando posso apostar?

Os apostadores devem ficar atentos aos horários-limite. Para apostas individuais, o prazo termina às 22h de sábado (23/5). Já para quem optar pelo Bolão Caixa, o registro pode ser feito até as 10h deste domingo, antes do sorteio.

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A aposta simples, com a escolha de seis números, custa R$ 6. Os jogos podem ser registrados nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa ou por meio do internet banking para correntistas da Caixa Econômica Federal.

O que acontece se ninguém acertar as seis dezenas?

Diferentemente dos concursos regulares, o sorteio especial de 30 anos não acumula. Isso significa que, se não houver ganhadores na faixa principal de seis acertos, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina (cinco números). Se ninguém acertar a quina, o valor passa para os ganhadores da quadra (quatro números), garantindo que o prêmio seja distribuído.

Horário e local do sorteio

O sorteio do concurso 3010 da Mega-Sena será realizado na manhã de domingo (24/5), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O evento será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

