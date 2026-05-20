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Mega-Sena de 30 anos: prêmio sobe para R$ 300 milhões e não acumula

Sorteio especial não acumula e prêmio será dividido entre quem acertar a quina ou quadra caso não haja ganhador; veja como apostar

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
20/05/2026 15:48 - atualizado em 20/05/2026 15:48

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Mega-Sena de 30 anos: prêmio sobe para R$ 300 milhões e não acumula
Volantes da Mega-Sena para o sorteio especial de 30 anos, com prêmio estimado em R$ 300 milhões. crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A Mega-Sena ganhará um concurso especial em comemoração aos seus 30 anos, e a estimativa de prêmio já alcançou R$ 300 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio acontecerá neste domingo (24/5), às 11h.

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Inicialmente, o valor anunciado pela Caixa em abril para o concurso 3.010 era de R$ 150 milhões, mas a quantia foi atualizada para R$ 200 milhões na última quarta-feira (13/5) e alcançou a nova marca no último sábado (16/5).

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Uma das regras do sorteio especial é que o prêmio não acumula. Isso significa que, se não houver acertadores para as seis dezenas, o valor principal será dividido entre os apostadores que acertarem a quina.

Caso ninguém acerte a quina, o montante será destinado aos que acertarem a quadra, o que aumenta significativamente a chance de haver ganhadores.

As apostas podem ser realizadas até as 22h de sábado (23/5). Os canais disponíveis são o aplicativo Loterias Caixa, o portal Loterias Caixa e qualquer casa lotérica do país. Clientes do banco também podem apostar pelo internet banking.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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