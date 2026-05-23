Dois homens são baleados após saírem de igreja no Rio

Dois homens foram baleados na noite dessa sexta-feira (22/5) na Rua Tomás Pereira, no Bairro Granja Rosalina, em Queimados, na Baixada Fluminense, após saírem de uma igreja na região.

Bruno Fernandes de Souza, de 25 anos, foi atingido na perna esquerda, sofreu fratura exposta e precisou ser submetido a cirurgia de emergência. Seu estado é grave, mas estável. Gabriel de Oliveira Santana, de 18 anos, levou um tiro na perna direita, fez exames que descartaram fraturas e recebeu alta com orientações médicas.

Terceira vítima transferida após atendimento na UPA

A Polícia Militar informou que o 24º BPM foi acionado para uma ocorrência com disparo de arma de fogo e que, no total, três pessoas deram entrada na UPA da região antes de serem transferidas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.

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O caso está sendo investigado pela 55ª DP.