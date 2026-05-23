Dois homens são baleados após saírem de igreja no Rio
Jovens foram feridos a tiros na Rua Tomás Pereira, em Queimados, na Baixada Fluminense. Um deles se encontra em estado grave no hospital
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Dois homens foram baleados na noite dessa sexta-feira (22/5) na Rua Tomás Pereira, no Bairro Granja Rosalina, em Queimados, na Baixada Fluminense, após saírem de uma igreja na região.
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Bruno Fernandes de Souza, de 25 anos, foi atingido na perna esquerda, sofreu fratura exposta e precisou ser submetido a cirurgia de emergência. Seu estado é grave, mas estável. Gabriel de Oliveira Santana, de 18 anos, levou um tiro na perna direita, fez exames que descartaram fraturas e recebeu alta com orientações médicas.
Terceira vítima transferida após atendimento na UPA
A Polícia Militar informou que o 24º BPM foi acionado para uma ocorrência com disparo de arma de fogo e que, no total, três pessoas deram entrada na UPA da região antes de serem transferidas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.
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O caso está sendo investigado pela 55ª DP.