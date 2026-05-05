Duas servidoras morrem em ataque a tiros a escola em Rio Branco

Duas pessoas morreram e outras ficaram feridas após ataque a tiros no Instituto São José, em Rio Branco. O autor dos disparos teria sido um menino de 13 anos, aluno da instituição de ensino. Nas redes sociais, o governo do Acre confirmou o ocorrido.

Segundo o coronel Felipe Russo, chefe do Batalhão de Operação Especiais (Bope), a arma era de propriedade do padrasto do adolescente, que se entregou à polícia. O porta-voz afirmou ainda que o autor não teve acesso às salas de aula.

As duas vítimas do ataque eram servidoras do colégio. Outros dois feridos, uma servidora e um aluno, foram encaminhados para o pronto-socorro.

O menor segue detido pela Polícia, assim como o padrasto, dono da arma de fogo. Investigação instaurada na Polícia Civil apura motivação do crime e se há envolvimento de outras pessoas.

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"O governo reforça que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas, inclusive com o acompanhamento das vítimas", diz o comunicado. As aulas de todas as escolas da rede estadual devem ficar suspensas por três dias como protocolo de segurança.