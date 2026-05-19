Corpo de piloto baleado em operação será levado em cortejo nesta terça
Agente da Polícia Civil ficou 9 meses internado após ser atingido na Vila Aliança
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Familiares e amigos se despedem, nesta terça-feira (19/5), do piloto da Polícia Civil Felipe Marques Monteiro, de 46 anos, agente da CORE, baleado na cabeça em março do ano passado durante uma operação na Vila Aliança, em Bangu.
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O caixão com o corpo do policial sairá em cortejo em um caminhão do Corpo de Bombeiros, partindo da Lagoa e passando pela orla de Copacabana, Aterro do Flamengo, Avenida Presidente Vargas e Avenida Brasil, em direção ao Cemitério da Penitência, no Caju, onde será cremado às cinco da tarde.
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Felipe Marques ficou internado por nove meses, chegou a receber alta, mas, nas últimas semanas, uma infecção agravou seu estado de saúde. O policial chegou a perder 40% do crânio.