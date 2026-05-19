Assine
overlay
Início Nacional
DESPEDIDA

Corpo de piloto baleado em operação será levado em cortejo nesta terça

Agente da Polícia Civil ficou 9 meses internado após ser atingido na Vila Aliança

Publicidade
Carregando...
CN
Cyro Neves - Tupi FM
CN
Cyro Neves - Tupi FM
Repórter
19/05/2026 09:09

compartilhe

SIGA
×
Corpo de piloto baleado em operação será levado em cortejo pelas ruas do Rio nesta terça
Corpo de piloto baleado em operação será levado em cortejo pelas ruas do Rio nesta terça crédito: Tupi

Familiares e amigos se despedem, nesta terça-feira (19/5), do piloto da Polícia Civil Felipe Marques Monteiro, de 46 anos, agente da CORE, baleado na cabeça em março do ano passado durante uma operação na Vila Aliança, em Bangu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O caixão com o corpo do policial sairá em cortejo em um caminhão do Corpo de Bombeiros, partindo da Lagoa e passando pela orla de Copacabana, Aterro do Flamengo, Avenida Presidente Vargas e Avenida Brasil, em direção ao Cemitério da Penitência, no Caju, onde será cremado às cinco da tarde.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Felipe Marques ficou internado por nove meses, chegou a receber alta, mas, nas últimas semanas, uma infecção agravou seu estado de saúde. O policial chegou a perder 40% do crânio.

Foto: Reprodução

Tópicos relacionados:

brasil piloto rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay