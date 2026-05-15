Anvisa mantém proibição à Ypê e exige plano de devolução; veja lista

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) decidiu nesta sexta-feira (15) manter o veto ao uso, venda e fabricação de detergentes, sabão líquido e desinfetantes da Ypê que têm lote terminando com o número 1. Os produtos são feitos em Amparo (SP).



A agência orienta que a população guarde os produtos e aguarde orientação da Ypê sobre o recolhimento dos lotes. A agência decidiu flexibilizar a ordem de recolhimento dos produtos que já foram vendidos. A Ypê irá apresentar um plano de mitigação de riscos e de recolhimento escalonado.



Como a Folha mostrou, a fabricante começou a reembolsar clientes que entraram em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), sem exigência de nota fiscal.



O presidente da Anvisa, Leandro Safatle disse que se mantém a "inequívoca configuração de risco sanitário elevado, associado a falhas sistêmicas de boas práticas de fabricação" da empresa.



A Anvisa ainda julgará, em outra reunião, o mérito do recurso da Ypê. O debate desta sexta (15) se limitou à retirada de uma suspensão automática das restrições que ocorre quando o recurso é apresentado.



Durante a votação, Safatle afirmou que a inspeção feita no fim de abril localizou "deficiências estruturais e operacionais" e incapacidade da empresa de cumprir regras da Anvisa. O conjunto das evidências mostram comprometimento sistêmico", em vez de "desvios pontuais", afirmou.



O presidente da Anvisa disse que a Ypê foi alvo de medidas em 2008, 2024, 2025 e 2026 envolvendo possíveis falhas de controle de qualidade de lotes da empresa.



"Não é a primeira vez que a Anvisa adota medidas contra a empresa. Demonstra que a agência atua de forma contínua e preventiva sempre que identifica possíveis riscos à saúde da população".



Safatle disse que o contato com a bactéria Pseudomonas aeruginosa pode causar infecções na pele, nos olhos e nos sistemas urinário e respiratório, "especialmente em pessoas mais vulneráveis".



Ainda disse que lotes contaminados não foram devidamente notificados e separados pela empresa. A agência diz que localizou mais de 140 lotes contaminados em estoque.



No recurso à Anvisa, a empresa disse que os lotes não foram distribuídos e que as situações foram pontuais. Defendeu ainda que não haveria razão para caracterizar "risco iminente à saúde".



A Anvisa também detectou deficiência no sistema de água da empresa, "transformando em potencial fonte contínua de contaminação", segundo Safatle.



No último dia 7, a Anvisa determinou o recolhimento de detergente, sabão líquido para roupas e desinfetante da marca com a numeração final 1 de lote, que são fabricados em Amparo, a 130 km de São Paulo. A agência ainda suspendeu a fabricação dos produtos sob argumento de que havia falhas no controle de qualidade.



A interdição dos lotes se tornou munição para campanha movida por líderes e militantes bolsonaristas em defesa da Ypê, com divulgação de teorias fantasiosas e ataques à direção da Anvisa.



A Ypê conseguiu suspender as medidas restritivas após ter entrado com o recurso administrativo, mas a própria fabricante paralisou a produção para fazer ajustes na fábrica.



Durante a reunião desta sexta-feira (15), a Ypê pediu o adiamento do julgamento. "O que se busca é assegurar prazo necessário para avanço das tratativas", afirmou o advogado Omar José Amazonas, representando a empresa.



O advogado afirmou que a Ypê não concorda com ataques à agência. "Na internet, todo mundo se esconde atrás dela e fala o que quer. E a Ypê não concorda com isso."



"Ypê, apesar do efeito suspensivo, parou a operação fabril. E isso por si só diz bastante coisa." Afirmou que a determinação da Anvisa foi ampla, atingindo 400 mil unidades.





As inspeções sanitárias feitas em Amparo em 2025 e 2026 foram desdobramentos de denúncias apresentadas à Anvisa e à Senacom pela multinacional anglo-holandesa Unilever, dona de marcas como Omo, Comfort e Cif, como revelou a Folha.



As acusações afirmam que testes feitos pela Unilever nos produtos da concorrente detectaram a presença de uma bactéria identificada como Pseudomonas aeruginosa. A Anvisa diz que a presença da bactéria foi confirmada por análises laboratoriais contratadas pela própria Ypê.



Em dezembro de 2025, após a primeira ordem para recolher lotes de lava roupas líquido da marca, a Química Amparo, dona da marca Ypê, apresentou à Anvisa um plano de reestruturação do parque fabril para tentar atender às exigências sanitárias.

Em reunião feita em abril do ano seguinte, a empresa disse à agência que o plano envolveria investimentos de até R$ 110 mil. Após a interdição dos lotes, as medidas foram reformuladas, e a Ypê estima que irá desembolsar cerca de R$ 130 milhões.



Além da reforma, a Ypê tem argumentado à Anvisa e para a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) que eventual presença da bactéria "não necessariamente representa a periculosidade do produto".



A Anvisa, porém, afirmou também à Senacon que localizou localizado "fragilidades sistêmicas" na fábrica de Amparo durante a inspeção feita em abril. As falhas representam "situação de alto risco sanitário relevante em razão da potencial exposição da população consumidora a produtos com desvio de qualidade microbiológica", disse a agência, que também informou havia 142 lotes de produtos nos estoques da Ypê com análises microbiológicas insatisfatórias.

QUE PRODUTOS FORAM SUSPENSOS?

De acordo com a Anvisa, somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados:



- Lava-louças Ypê Clear Care



- Lava-louças com enzimas ativas Ypê



- Lava-louças Ypê



- Lava-louças Ypê Toque Suave



- Lava-louças Concentrado Ypê Green



- Lava-louças Ypê Clear



- Lava-louças Ypê Green



- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor



- Lava-roupas líquido



- Tixan Ypê Cuida das Roupas



- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac



- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha



- Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green



- Lava-roupas líquido Ypê Express



- Lava-roupas líquido Ypê Power Act



- Lava-roupas líquido Ypê Premium



- Lava-roupas Tixan Maciez



- Lava-roupas Tixan Primavera



- Desinfetante Bak Ypê



- Desinfetante de uso geral Atol



- Desinfetante perfumado Atol



- Desinfetante Pinho Ypê



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