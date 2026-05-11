Direita, esquerda e Anvisa: como caso Ypê virou símbolo de disputa política
Suspensão de lotes da marca pela Anvisa provocou reação de apoiadores de Jair Bolsonaro nas redes sociais, que impulsionam campanha em defesa da empresa
Após a Anvisa determinar, na última quinta-feira (7/5), o recolhimento e a suspensão da fabricação de produtos da marca Ypê, o tema rapidamente se transformou em alvo de polarização política nas redes sociais. Enquanto parte dos internautas destacou a importância da atuação da agência reguladora para a saúde pública, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro passaram a acusar o órgão de perseguição política, alegando, sem provas, que a medida teria relação com doações feitas pela empresa à campanha eleitoral de 2022.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As redes sociais se tornaram palco de manifestações em defesa da marca. O slogan “Somos Todos Ypê” passou a circular em vídeos que ultrapassaram 200 mil curtidas. Segundo grupos monitorados em tempo real pela Palver, a marca foi mencionada de forma positiva em 73% das publicações analisadas. Já a Anvisa apareceu com 90% de sentimento negativo entre os comentários monitorados.
Leia Mais
A principal narrativa compartilhada nos grupos afirma que a agência reguladora teria punido a empresa pelas doações feitas durante a campanha presidencial de 2022. Entre as mensagens divulgadas nas redes, usuários incentivavam frases como: “Compre Ypê e não vote no PT”, “Nosso detergente jamais será vermelho” e “O Brasil é Bolsonaro e Ypê”.
Diversos usuários também passaram a publicar vídeos utilizando os produtos da marca de forma provocativa. Em algumas gravações, apoiadores aparecem tomando banho, lavando louças e até ingerindo detergente para demonstrar apoio à empresa.
???? VEJA l Bolsonarista surge mamando em frasco de detergente Ypê e chama atenção pic.twitter.com/dT6D0Wy9gn— Notícias Paralelas (@NP__Oficial) May 10, 2026
Autoridades entram no embate
O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo, também publicou um vídeo utilizando produtos da marca enquanto lavava louças e incentivava seguidores a comprarem os itens. “Vamos acabar com essa sacanagem que estão fazendo com essa empresa 100% brasileira”, afirmou.
Já o senador Cleitinho divulgou um vídeo usando o produto enquanto criticava a atuação da Anvisa. Em tom de deboche, questionou se o órgão passaria a fiscalizar “a bucha de cada brasileiro”.
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também aderiu ao movimento nas redes sociais. Nos stories, publicou uma foto do produto acompanhada da frase “que dia lindo”.
Ministro da Saúde se pronuncia
Nesta segunda-feira (11/5), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, comentou o caso. O médico afirmou que os vídeos considerados irresponsáveis tentam transformar uma questão sanitária em disputa política e reforçou que a Anvisa “não possui lado partidário” e atua em defesa da saúde das famílias brasileiras.
Durante a inspeção realizada na fábrica da Ypê, em Amparo, no interior de São Paulo, a Anvisa identificou descumprimentos em etapas críticas do processo produtivo. Segundo o órgão, foram encontradas falhas no sistema de garantia de qualidade, na produção e no controle de qualidade dos produtos.
Em nota, a agência afirmou que “os problemas identificados comprometem o atendimento aos requisitos essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica”.
A Anvisa também justificou que a decisão foi tomada devido ao risco de contaminação por uma bactéria que pode apresentar mortalidade entre 32% e 58% em casos hospitalares graves.
Imagens da inspeção sanitária realizada no fim de abril na unidade da empresa mostram equipamentos utilizados na fabricação de detergentes e lava-roupas com sinais de corrosão. Os detalhes do relatório foram divulgados pelo programa Fantástico na noite deste domingo (10/5).
Em nota enviada ao Correio, a Ypê afirmou que segurança e transparência são compromissos prioritários da empresa. “Por esta razão, todas as comunicações sobre as decisões e desdobramentos em torno da decisão da Anvisa, publicada em 7 de maio de 2026, são veiculadas com prioridade nos canais oficiais da empresa”, declarou.
A Anvisa, por sua vez, reiterou que toda a avaliação de risco sanitário foi realizada com base nas irregularidades encontradas durante a fiscalização. O órgão destacou ainda que produtos de limpeza também podem ser contaminados por micro-organismos quando há falhas na produção.
“A falta de controle sobre a contaminação de produtos de uso doméstico por bactérias, vírus ou fungos é um evento grave, que oferece risco para a saúde das pessoas”, afirmou a agência reguladora.
Por fim, a Anvisa alertou que a disseminação de notícias falsas pode expor a população a riscos sanitários. “A desinformação pode causar prejuízos graves e até mesmo irreversíveis à saúde. Em momentos como este, é necessário ter prudência, responsabilidade e respeito à saúde pública”, concluiu.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia