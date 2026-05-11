Direita, esquerda e Anvisa: como caso Ypê virou símbolo de disputa política

Após a Anvisa determinar, na última quinta-feira (7/5), o recolhimento e a suspensão da fabricação de produtos da marca Ypê, o tema rapidamente se transformou em alvo de polarização política nas redes sociais. Enquanto parte dos internautas destacou a importância da atuação da agência reguladora para a saúde pública, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro passaram a acusar o órgão de perseguição política, alegando, sem provas, que a medida teria relação com doações feitas pela empresa à campanha eleitoral de 2022.

As redes sociais se tornaram palco de manifestações em defesa da marca. O slogan “Somos Todos Ypê” passou a circular em vídeos que ultrapassaram 200 mil curtidas. Segundo grupos monitorados em tempo real pela Palver, a marca foi mencionada de forma positiva em 73% das publicações analisadas. Já a Anvisa apareceu com 90% de sentimento negativo entre os comentários monitorados.

A principal narrativa compartilhada nos grupos afirma que a agência reguladora teria punido a empresa pelas doações feitas durante a campanha presidencial de 2022. Entre as mensagens divulgadas nas redes, usuários incentivavam frases como: “Compre Ypê e não vote no PT”, “Nosso detergente jamais será vermelho” e “O Brasil é Bolsonaro e Ypê”.

Diversos usuários também passaram a publicar vídeos utilizando os produtos da marca de forma provocativa. Em algumas gravações, apoiadores aparecem tomando banho, lavando louças e até ingerindo detergente para demonstrar apoio à empresa.

???? VEJA l Bolsonarista surge mamando em frasco de detergente Ypê e chama atenção pic.twitter.com/dT6D0Wy9gn — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) May 10, 2026





Autoridades entram no embate

O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo, também publicou um vídeo utilizando produtos da marca enquanto lavava louças e incentivava seguidores a comprarem os itens. “Vamos acabar com essa sacanagem que estão fazendo com essa empresa 100% brasileira”, afirmou.

Já o senador Cleitinho divulgou um vídeo usando o produto enquanto criticava a atuação da Anvisa. Em tom de deboche, questionou se o órgão passaria a fiscalizar “a bucha de cada brasileiro”.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também aderiu ao movimento nas redes sociais. Nos stories, publicou uma foto do produto acompanhada da frase “que dia lindo”.

Ministro da Saúde se pronuncia

Nesta segunda-feira (11/5), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, comentou o caso. O médico afirmou que os vídeos considerados irresponsáveis tentam transformar uma questão sanitária em disputa política e reforçou que a Anvisa “não possui lado partidário” e atua em defesa da saúde das famílias brasileiras.

Durante a inspeção realizada na fábrica da Ypê, em Amparo, no interior de São Paulo, a Anvisa identificou descumprimentos em etapas críticas do processo produtivo. Segundo o órgão, foram encontradas falhas no sistema de garantia de qualidade, na produção e no controle de qualidade dos produtos.

Em nota, a agência afirmou que “os problemas identificados comprometem o atendimento aos requisitos essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica”.

A Anvisa também justificou que a decisão foi tomada devido ao risco de contaminação por uma bactéria que pode apresentar mortalidade entre 32% e 58% em casos hospitalares graves.

Imagens da inspeção sanitária realizada no fim de abril na unidade da empresa mostram equipamentos utilizados na fabricação de detergentes e lava-roupas com sinais de corrosão. Os detalhes do relatório foram divulgados pelo programa Fantástico na noite deste domingo (10/5).

Em nota enviada ao Correio, a Ypê afirmou que segurança e transparência são compromissos prioritários da empresa. “Por esta razão, todas as comunicações sobre as decisões e desdobramentos em torno da decisão da Anvisa, publicada em 7 de maio de 2026, são veiculadas com prioridade nos canais oficiais da empresa”, declarou.

A Anvisa, por sua vez, reiterou que toda a avaliação de risco sanitário foi realizada com base nas irregularidades encontradas durante a fiscalização. O órgão destacou ainda que produtos de limpeza também podem ser contaminados por micro-organismos quando há falhas na produção.

“A falta de controle sobre a contaminação de produtos de uso doméstico por bactérias, vírus ou fungos é um evento grave, que oferece risco para a saúde das pessoas”, afirmou a agência reguladora.

Por fim, a Anvisa alertou que a disseminação de notícias falsas pode expor a população a riscos sanitários. “A desinformação pode causar prejuízos graves e até mesmo irreversíveis à saúde. Em momentos como este, é necessário ter prudência, responsabilidade e respeito à saúde pública”, concluiu.

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