MC Poze é levado para Bangu 1 após ser preso pela terceira vez

O cantor MC Poze foi levado nesta sexta-feira (17/4) para a Penitenciária de Bangu 1, unidade de segurança máxima no Rio de Janeiro. A movimentação ocorre após a Justiça Federal confirmar a manutenção de sua prisão preventiva durante audiência de custódia.

A decisão judicial foi tomada em sessão virtual realizada na manhã de quinta-feira (16). Antes de seguir para o Complexo de Gericinó, o artista estava detido no Presídio José Frederico Marques, localizado em Benfica, na Zona Norte da capital fluminense.

Investigação aponta movimentação bilionária

Poze foi capturado em sua residência, em um condomínio de alto padrão no Recreio dos Bandeirantes, durante a Operação Narcofluxo. A Polícia Federal investiga um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado cerca de R$ 1,6 bilhão em transações suspeitas.

A ação policial mira uma estrutura criminosa complexa e resultou em outras prisões, como a do MC Ryan SP, localizado no litoral paulista. No Rio de Janeiro, agentes federais também buscaram cumprir outros dois mandados de prisão relacionados ao mesmo grupo organizado.

Poze do Rodo e MC Ryan SP foram presos na operação que acontece em 9 estados. Foto: Reprodução/Redes sociais

Defesa nega crimes e prepara recurso

Durante o depoimento na sede da Polícia Federal, o cantor optou pelo direito constitucional de permanecer calado. O advogado Fernando Henrique Cardoso Neves afirmou que o músico foi pego de surpresa e assegurou que seu cliente "nega qualquer irregularidade" no caso.

A equipe jurídica do funkeiro informou que ainda busca acesso total ao conteúdo das acusações para prestar os devidos esclarecimentos. Segundo Neves, os agentes cariocas apenas executaram ordens vindas de São Paulo, "sem saber do conteúdo delas", destacou o defensor.

Entenda o caso: a prisão de MC Poze Principais fatos sobre a operação e o andamento jurídico. Motivo da prisão MC Poze foi preso na Operação Narcofluxo, acusado de lavagem de dinheiro e transações ilegais que ultrapassam R$ 1,6 bilhão.