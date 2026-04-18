MC Poze é levado para Bangu 1 após ser preso pela terceira vez
Justiça Federal mantém prisão do funkeiro em operação contra lavagem de dinheiro bilionária
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O cantor MC Poze foi levado nesta sexta-feira (17/4) para a Penitenciária de Bangu 1, unidade de segurança máxima no Rio de Janeiro. A movimentação ocorre após a Justiça Federal confirmar a manutenção de sua prisão preventiva durante audiência de custódia.
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A decisão judicial foi tomada em sessão virtual realizada na manhã de quinta-feira (16). Antes de seguir para o Complexo de Gericinó, o artista estava detido no Presídio José Frederico Marques, localizado em Benfica, na Zona Norte da capital fluminense.
Investigação aponta movimentação bilionária
Poze foi capturado em sua residência, em um condomínio de alto padrão no Recreio dos Bandeirantes, durante a Operação Narcofluxo. A Polícia Federal investiga um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado cerca de R$ 1,6 bilhão em transações suspeitas.
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A ação policial mira uma estrutura criminosa complexa e resultou em outras prisões, como a do MC Ryan SP, localizado no litoral paulista. No Rio de Janeiro, agentes federais também buscaram cumprir outros dois mandados de prisão relacionados ao mesmo grupo organizado.
Defesa nega crimes e prepara recurso
Durante o depoimento na sede da Polícia Federal, o cantor optou pelo direito constitucional de permanecer calado. O advogado Fernando Henrique Cardoso Neves afirmou que o músico foi pego de surpresa e assegurou que seu cliente "nega qualquer irregularidade" no caso.
A equipe jurídica do funkeiro informou que ainda busca acesso total ao conteúdo das acusações para prestar os devidos esclarecimentos. Segundo Neves, os agentes cariocas apenas executaram ordens vindas de São Paulo, "sem saber do conteúdo delas", destacou o defensor.
Entenda o caso: a prisão de MC Poze
Principais fatos sobre a operação e o andamento jurídico.
Motivo da prisão
MC Poze foi preso na Operação Narcofluxo, acusado de lavagem de dinheiro e transações ilegais que ultrapassam R$ 1,6 bilhão.
Andamento jurídico
A Justiça Federal manteve a prisão do cantor, que será encaminhado para Bangu 1. A defesa planeja entrar com habeas corpus.
Local da prisão e transferência
O funkeiro foi detido em seu condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes e transferido para o presídio de Bangu 1.
Histórico de prisões
Esta é a terceira vez que MC Poze é detido. Ele já havia sido preso em 2022 (investigação RJ) e em 2019 (após show em MT).
Habeas corpus e histórico de detenções
Com a transferência para Bangu 1 concluída, a defesa agora trabalha na elaboração de um pedido de habeas corpus. O objetivo dos advogados é permitir que o MC responda ao processo judicial em liberdade enquanto as investigações da PF prosseguem.
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Esta é a terceira vez que o artista acaba detido pelas autoridades. O histórico de MC Poze inclui uma prisão realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro no ano passado e uma detenção em flagrante ocorrida em Mato Grosso, no ano de 2019, após um show.