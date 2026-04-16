MC Ryan SP: líder de organização criminosa de R$ 260 bi, diz polícia

A Polícia Federal (PF) identificou Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan SP, como líder de uma organização criminosa responsável por movimentar cerca de R$ 260 bilhões. O funkeiro foi preso nessa quarta-feira (15/4) durante a Operação Narco Fluxo, ação voltada ao combate à lavagem de dinheiro.

De acordo com a PF, empresas do setor musical e de entretenimento teriam sido usadas para misturar dinheiro legítimo com recursos de apostas ilegais e rifas digitais. O dinheiro processado era convertido em imóveis de luxo, veículos de alto padrão e joias. Para se proteger, Ryan teria transferido participações societárias para parentes e "laranjas", distanciando formalmente o capital da sua pessoa física.

Fama usada para mascarar lavagem

Os investigadores descrevem um "escudo de conformidade" baseado na projeção artística do cantor. A base de seguidores seria usada para dar aparência de legalidade ao patrimônio e reduzir alertas dos órgãos de fiscalização, disfarçando dinheiro do tráfico e de jogos ilegais como receita do mercado artístico.

As investigações também apontam ligação com o PCC. Frank Magrini, operador financeiro da organização, teria financiado o início da carreira de Ryan em 2014 e mantido vínculo com o grupo por meio de pagamentos sistemáticos de mensalidades por estabelecimentos comerciais.

Raphael Sousa Oliveira, dono da página Choquei, é apontado como principal operador de mídia do esquema. Segundo a PF, ele teria recebido valores para divulgar conteúdos dos artistas e promover plataformas de apostas e rifas ilegais.

Poze do Rodo também é preso

Poze do Rodo e MC Ryan SP foram presos na operação que acontece em 9 estados. Foto: Reprodução/Redes sociais

O funkeiro Poze do Rodo foi preso ontem pela Polícia Federal durante a Operação Narcofluxo, que mira uma organização criminosa acusada de lavar e movimentar ilegalmente mais de R$ 1,6 bilhão.

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Segundo informações iniciais, Poze foi preso em casa, em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.