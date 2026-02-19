Agente da PF é preso por sacar arma contra dupla: "Vocês são um casal?"

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um servidor da Polícia Federal de 40 anos foi preso por ameaçar dois amigos com uma arma de fogo em Samambaia (DF), na sexta-feira de carnaval (13/2). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, o suspeito abordou as vítimas em um estabelecimento comercial da região por acreditar que elas formavam um casal homossexual. Ele foi liberado no domingo, durante audiência de custódia, quando a Justiça concedeu liberdade provisória ao investigado e determinou a suspensão da posse de arma. A pistola foi apreendida.

A defesa do servidor afirma que as imagens divulgadas mostram apenas um recorte do episódio e não contemplam o contexto integral dos fatos. Segundo a defesa, o cliente teria interpretado que havia uma situação de risco iminente envolvendo um dos homens — que, segundo ele, aparentava ser menor de idade — e agido com a convicção de que buscava evitar uma possível agressão ou aliciamento.

A defesa ainda apontou que não houve motivação discriminatória, preconceituosa ou prática de crime de ódio, e que a atuação ocorreu em um ambiente público, sob circunstâncias de tensão e rápida evolução. E que os esclarecimentos serão apresentados no curso do processo.

De acordo com as autoridades, o homem abordou dois colegas de trabalho que aguardavam o pedido em um carro de comida, questionando se eles eram um casal. As vítimas afirmam que o suspeito estava consumindo bebida alcoólica e insistiu na pergunta. Ao negar que fossem um casal, um dos homens respondeu em tom irônico que o outro seria seu “filho”, na tentativa de encerrar a conversa. O agressor, então, retrucou: “Como é para você ter um filho gay?”.

Logo depois, quando um dos amigos se levantou para pagar o pedido, o servidor sacou uma pistola calibre 9 mm, apontou a arma e ordenou que ele se deitasse no chão, com as mãos na cabeça. Os homens começaram a pedir para que alguém acionasse a polícia, mas o suspeito ironizou. “Pode chamar, pois eu sou a polícia!”, disse, enquanto gritava, apontava a arma e falava palavrões.

Os policiais foram acionados e prenderam o suspeito. Durante a abordagem, encontraram com ele a pistola municiada com 13 cartuchos intactos. Apesar de possuir porte de arma ativo, o homem foi preso em flagrante.

O caso foi registrado na 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia Norte. O investigado foi autuado por injúria racial e ameaça. A apuração está a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O enquadramento como injúria racial ocorre porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que a homofobia e a transfobia devem ser tratadas nos termos da Lei do Racismo (Lei 7.716/89), equiparando a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero ao crime de racismo.