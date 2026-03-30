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Cliente recebe encomenda que comprou on-line embalada com currículos

Documentos com dados pessoais foram usados para proteger produto; empresa admitiu falha e suspendeu envios após repercussão

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
30/03/2026 12:57

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Cliente recebeu 32 currículos embalando produto que comprou on-line
Cliente recebeu 32 currículos embalando produto que comprou on-line crédito: Redes sociais

Um consumidor usou as redes sociais para contar que recebeu uma encomenda que comprou on-line com uma embalagem inusitada. A caixa com o produto comprado em um e-commerce estava repleto de currículos amassados para proteger o objeto. Os documentos estavam com dados pessoais de candidatos a vagas na loja que enviou os produtos. 

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Segundo o relato, ao abrir a encomenda, o cliente encontrou dezenas de currículos sendo utilizados para proteger o item dentro da caixa. Ao todo, seriam 32 documentos contendo informações sensíveis, como nomes completos, endereços, telefones e números de documentos.

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“É de uma coisa tão absurda que eu só sei sentir raiva disso”, escreveu o perfil no X. “Pegaram o currículo de pessoas que estão precisando de emprego para embalar mercadoria!!! Expondo os dados PESSOAIS e IMPORTANTES pra qualquer um!!!”, apontou. 

O cliente também informou que pretende denunciar o caso a órgãos como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e o Procon.

Após a repercussão, a empresa Doces Biba, responsável pelo envio, se pronunciou e reconheceu o erro. Em nota, a proprietária afirmou que houve uma “falha grave e inaceitável” no processo interno de descarte de documentos. “A proteção de dados e o respeito à privacidade são pilares da nossa empresa, que tem 53 anos de história. Neste caso, falhamos”, admitiu.

A empresa declarou que suspendeu temporariamente as operações de envio para revisar seus procedimentos e garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Também informou que pretende entrar em contato com os titulares das informações expostas para prestar esclarecimentos e oferecer suporte.

“Toda a nossa equipe passará por um novo treinamento de segurança da informação. Pedimos nossas mais sinceras desculpas aos candidatos afetados e aos nossos clientes, que confiam em nosso trabalho”, destacou.

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O Mercado Livre, plataforma de e-commerce onde foi realizada a compra, respondeu à publicação, afirmando que lamenta o ocorrido e solicitando contato do cliente para apurar o caso e oferecer suporte.

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