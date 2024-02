Um idoso, de 71 anos, atendeu a campainha e se deparou com um cadáver em frente a sua casa, em Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com o portal de notícias g1, uma pessoa teria interfonado e dito que havia uma encomenda para o senhor. O corpo ainda não foi identificado.

O caso aconteceu na Rua Doutor Antônio Ribeiro, no bairro Vila Matias, na manhã dessa quarta-feira (14/2). A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, viu o corpo enrolado em um lençol na calçada.

A polícia acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte no local. De lá, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos.