O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta vermelho para temporais no litoral norte e no Vale do Paraíba, em São Paulo, e no sul e na região metropolitana do Rio de Janeiro, com maior atenção para a região da Costa Verde — incluindo os municípios de Angra dos Reis e Paraty.

O alerta é o terceiro da escala do órgão e significa sinal de grande perigo, quando poderão ocorrer fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional.

De acordo com o órgão, um ciclone subtropical está se formando em alto-mar, à sudeste da cidade de Arraial do Cabo (RJ), com deslocamento para o leste e, em seguida, para o sul/sudoeste.

O fenômeno deve provocar chuvas intensas nesta quinta-feira (15/2). A expectativa é de precipitação superior a 60 mm por hora ou maior que 100 mm por dia e rajadas de vento superiores a 100 km/h.

O temporal também deve provocar ressaca na faixa litorânea dos dois estados, com ondas que podem chegar a 3 metros de altura.

Nesta situação, o Inmet recomenda que desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia, em caso de enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Em caso de situação de grande perigo confirmada, procure abrigo, evite permanecer ao ar livre.

A informação foi confirmada pela Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), em colaboração com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica da Força Aérea Brasileira (Cimaer/FAB) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).