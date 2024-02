A Caixa sorteou, nessa quarta-feira (14/2), o concurso 6365 da Quina. Oito apostas de Minas Gerais acertaram quatro números e levaram a quadra. Os sortudos fizeram as apostas nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Cambuí, Conceição da Aparecida, Conselheiro Lafaiete, Jequitinhonha, Juiz de Fora e Pouso Alegre.

Ninguém acertou os cinco números e, com isso, o prêmio subiu de R$ 11 milhões para R$ 12,5 milhões no concurso 6366, a ser realizado hoje.

Leia: Governo deve liberar uso do FGTS futuro para casa própria



As dezenas apuradas na noite dessa quarta no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo, foram: 04 - 19 - 40 - 54 - 73. No total, 64 apostas faturaram mais de R$ 8 mil com a quadra.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.