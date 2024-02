Integrante da escola de samba Unidos do Viradouro se apresenta na última noite do desfile de Carnaval no Sambódromo da Marques de Sapucai, no Rio de Janeiro, Brasil, no dia 13 de fevereiro de 2024

A Unidos do Viradouro é a campeã do carnaval do Rio de Janeiro de 2024. A escola levou para a avenida o enredo Arroboboi, Dangbé, que homenageia a cobra sagrada dos africanos de Benin. O desfile mostrou a força da mulher negra ao representar um exército de mulheres, para desmistificar a batalha que transformou uma cobra em deusa na África. A apuração ocorreu na tarde desta quarta-feira (14/2), na Cidade do Samba.

É o terceiro título da Viradouro, que no ano passado ficou um décimo atrás da Imperatriz Leopoldinense, e garantiu o vice-campeonato.

Critérios de pontuação

As 12 escolas do Grupo Especial são pontuadas em nove quesitos: Evolução, Comissão de Frente, Fantasia, Enredo, Samba-Enredo, Bateria, Alegoria, Mestre-sala e porta-bandeira e Harmonia.

Ao todo, são 36 jurados. Todas as escolas começam o desfile com 10 pontos e vão perdendo décimos caso não cumpram os critérios. Em 2024, nenhuma das escolas recebeu punição, então todas começaram em igualdade. Dentre as notas dos cinco jurados de cada categoria, a menor sempre é descartada. As outras quatro são somadas.