Cliente paga R$ 16 mil em cerveja; gerente alega erro e barra entrega

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Um homem de 54 anos pagou mais de R$ 16 mil por 140 caixas de cerveja em promoção em um supermercado de Boa Vista (RR), mas teve a entrega dos produtos negada pela gerência sob a alegação de “erro no sistema”. O caso ocorreu na segunda-feira (26/1). A gerente do estabelecimento foi presa por suspeita de propaganda enganosa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 23h, após o consumidor ser impedido de retirar a mercadoria que já havia sido paga. A gerente, de 42 anos, manteve a recusa, mesmo depois que os policiais a orientaram, sobre o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao cliente o direito de exigir o cumprimento da oferta, e o artigo 67, que trata do crime de propaganda enganosa. Diante da negativa, ela foi levada à delegacia.
Na promoção, a cerveja de 330ml em garrafa de vidro era vendida por R$ 4,92, valor abaixo do preço habitual de cerca de R$ 6,99. De acordo com o consumidor, o preço promocional aparecia nos cartazes do supermercado, nos terminais de consulta e foi corretamente registrado no caixa, tendo sido integralmente pago.
Em entrevista ao g1, o homem — que é comerciante e preferiu não se identificar por receio de represálias — afirmou ter desembolsado R$ 16.531,20 e que conferiu o valor antes de efetuar a compra. As cervejas seriam revendidas em seu próprio comércio. Como o montante era elevado, o pagamento foi feito em etapas, com autorização da gerência.
“Passei uma cerveja, passou no preço da promoção. Passei uma caixa, passou no preço da promoção. Fui passando de 20 em 20 caixas, tudo autorizado”, relatou.
Após a conclusão do pagamento, a mercadoria chegou a ser separada, mas, segundo o cliente, a gerente determinou que as caixas fossem recolhidas ao depósito e se recusou a entregá-las. “Ela começou a dizer que eu agi de má-fé, que o preço estava errado e que não iria entregar. Eu citei os artigos do Código de Defesa do Consumidor e ela disse que isso não importava”, contou.
O consumidor apresentou aos policiais fotos dos cartazes promocionais e comprovantes de pagamento, mas, ainda assim, a entrega foi negada naquela noite. “Foi extremamente constrangedor. Fui comprar cerveja e fui parar numa delegacia. Peguei dinheiro emprestado, usei o limite do cartão e fiquei sem a cerveja e sem o dinheiro naquele momento”, afirmou.
Na delegacia, a Polícia Civil avaliou que não havia elementos suficientes para manter a prisão em flagrante da gerente, que acabou sendo liberada. O caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa do Consumidor para apuração.
A Polícia Civil informou que, naquele momento, não foi constatada a presença de dolo, elemento necessário para caracterizar o crime de propaganda enganosa. Segundo a corporação, o episódio pode ter sido decorrente de uma falha sistêmica, hipótese que ainda será investigada.
A cerveja é uma das bebidas mais populares do mundo. E, no Brasil, está no gosto de muitas pessoas para o encontro com os amigos e um bate-papo no barzinho. spooky kid/pixabay
Geralmente, a cerveja é pilsen (leve), Pale Ale (encorpada) ou Bock (preta). A cevada é o grande ingrediente e o teor alcoólico varia. DesignDrawArtes pixabay
Mas, além do sabor tradicional, a cerveja tem versões com toques exóticos que transformam o paladar e surpreendem os consumidores. Veja algumas cervejas que têm misturas exóticas e, para muitos, impensáveis. StockSnap por Pixabay
A cervejaria Elbers, da Serrinha do Alambari (distrito de Resende, no sul do RJ) aposta em cervejas com cogumelos, pinhão e coentro. Divulgação/ Mondial de la Bière
A cerveja Alter, de Petrópolis, tem a versão Goiawit, que a empresa apresenta como a primeira cerveja com goiaba e limão do mundo. Divulgação/ Mondial de la Bière
A Cervejaria Matisse, de Niterói, produz uma bebida com lactobacilos e uvaia - fruta cítrica da Mata Atlântica. Divulgação/ Mondial de la Bière
Cerveja de bacon - Voodoo Bacon Maple - A cervejaria Rogue produziu a cerveja com bacon e xarope de bordo, usado como condimento para panquecas. Credito Divulgação Cervejaria Rogue
Cerveja de rapadura - Colorado Indica - Feita com rapadura artesanal, faz parte da linha de cervejas especiais em que a Colorado prestigia sabores regionais. Também a uma versão com rapadura mais tostada, a Vixnu. divulgação Cervejaria Colorado
Cerveja de formiga - Lamas - A ideia de juntar saúvas à fórmula se deve ao sabor cítrico das formigas. Também recebe figo e tucupi negro. cervejaria Lamas Reprodução Youtube
Cerveja de maconha - Hemp Ale - Resultado da legalização da erva em países como Canadá e Uruguai. Divulgação Cervejaria Nectar Ale.
Cerveja de Whisky - MacQueen's Nessie - Feita com malte escocês, seu nome homenageia o mítico monstro do Lago Ness, chamado de Nessie. credito Cervejaria Brauerei Schloss Eggenberg
Cerveja de frutos do mar - Marooned on Hog Island - O objetivo foi "salgar" um pouco a bebida usando Ã¡gua onde ostras sÃ£o cultivadas. DivulgaÃ§Ã£o
Cerveja de erva mate - Dado Bier - Cerveja de baixa fermentação e alto teor alcoólico (7%), que usa a erva mate, base do chimarrão popular no sul do país, para uma fórmula que também atrai consumidores desse tipo de chá na Argentina e no Uruguai. divulgação Cervejaria Dado Bier
Cerveja de pimenta - Labareda - O nome procede. Esse tipo de cerveja tem um sabor picante, aroma pronunciado e gera calor. Divulgação Cerveja Coruja
Cerveja de mandioca - Colorado Cauim - Combina fermento alemão, lúpulo tcheco, cevada maltada holandesa e a brasileiríssima mandioca. Divulgação Cervejaria Colorado
Cerveja de abóbora - Seu Abóbora Pumpkin Ale - Leva dois tipos de abóbora: moranga e japonesa. E recebe adições de canela, cravo e gengibre. Cerveja sazonal, produzida principalmente na época do Halloween (Dia das Bruxas), em outubro. crédito Divulgação CRULS Cervejaria
Cerveja de café - Colorado Demoiselle - A combinação do grão de café com o malte dá um aroma especial. Divulgação Cervejaria Colorado
Cerveja mista de vinho - Weinbier 58 - É uma pilsen que leva vinho da Serra Gaúcha. Divulgação Cervejaria Wienbier
Cerveja de coco - Mongozo Coconut - Leve doçura no paladar e no aroma com características frutadas da água de coco. Divulgação Cevejaria Mongozo Beers
Cerveja de banana - Wells - Tem teor alcoólico de 5,2% e combina o amargor da cerveja tradicional com o dulçor da banana. Divulgação Cerevjaria Wells
Cerveja de crème brulée- A cervejaria Southern Tier decidiu sofisticar a produção adicionando o sabor da sobremesa francesa. Divulgação Cervejaria Southern Tier Brewing Company
Cerveja de abacate - Gratissima Avocado Ale - A cerveja também leva pimenta e alho que, associados ao abacate, tornam a cerveja uma espécie de guacamole alcoólica. credito Divulgação Cerveceria Cupatizio
Cerveja de priprioca - Amazon Beer - A priprioca é uma erva aromática natural da Amazônia. E aqui dá um toque especial à cerveja. credito cervejaria Amazon Beer
Cerveja de pizza - Mamma Mia - A cerveja, que geralmente acompanha a pizza, agora recebe alho, tomate e ervas na própria composição. divulgação
A produção de cerveja é tão antiga que fazia parte do Código de Hamurabi, a mais antiga lei da história. alexas fotos pixabay
Na Estela de Hamurabi, que data de 1.760 a.C, uma norma estabelecia uma volume diÃ¡rio de cerveja: 2 litros para trabalhadores em geral, 3 para funcionÃ¡rios pÃºblicos e 5 para administradores e o sumo sacerdote. saiko wikimedia commons
É claro que a produção evoluiu com o passar dos séculos e cada país tem peculiaridades na fabricação da bebida. Luca Galuzzi wikimedia commons
E, além da tradicional, sabores exóticos também são bem-vindos.