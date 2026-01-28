Cliente paga R$ 16 mil em cerveja; gerente alega erro e barra entrega

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um homem de 54 anos pagou mais de R$ 16 mil por 140 caixas de cerveja em promoção em um supermercado de Boa Vista (RR), mas teve a entrega dos produtos negada pela gerência sob a alegação de “erro no sistema”. O caso ocorreu na segunda-feira (26/1). A gerente do estabelecimento foi presa por suspeita de propaganda enganosa.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 23h, após o consumidor ser impedido de retirar a mercadoria que já havia sido paga. A gerente, de 42 anos, manteve a recusa, mesmo depois que os policiais a orientaram, sobre o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao cliente o direito de exigir o cumprimento da oferta, e o artigo 67, que trata do crime de propaganda enganosa. Diante da negativa, ela foi levada à delegacia.

Na manhã de terça-feira (27/1), o supermercado entrou em contato com o cliente informando que ele poderia buscar as cervejas adquiridas.

Na promoção, a cerveja de 330ml em garrafa de vidro era vendida por R$ 4,92, valor abaixo do preço habitual de cerca de R$ 6,99. De acordo com o consumidor, o preço promocional aparecia nos cartazes do supermercado, nos terminais de consulta e foi corretamente registrado no caixa, tendo sido integralmente pago.

Em entrevista ao g1, o homem — que é comerciante e preferiu não se identificar por receio de represálias — afirmou ter desembolsado R$ 16.531,20 e que conferiu o valor antes de efetuar a compra. As cervejas seriam revendidas em seu próprio comércio. Como o montante era elevado, o pagamento foi feito em etapas, com autorização da gerência.

“Passei uma cerveja, passou no preço da promoção. Passei uma caixa, passou no preço da promoção. Fui passando de 20 em 20 caixas, tudo autorizado”, relatou.

Após a conclusão do pagamento, a mercadoria chegou a ser separada, mas, segundo o cliente, a gerente determinou que as caixas fossem recolhidas ao depósito e se recusou a entregá-las. “Ela começou a dizer que eu agi de má-fé, que o preço estava errado e que não iria entregar. Eu citei os artigos do Código de Defesa do Consumidor e ela disse que isso não importava”, contou.

O consumidor apresentou aos policiais fotos dos cartazes promocionais e comprovantes de pagamento, mas, ainda assim, a entrega foi negada naquela noite. “Foi extremamente constrangedor. Fui comprar cerveja e fui parar numa delegacia. Peguei dinheiro emprestado, usei o limite do cartão e fiquei sem a cerveja e sem o dinheiro naquele momento”, afirmou.

Na delegacia, a Polícia Civil avaliou que não havia elementos suficientes para manter a prisão em flagrante da gerente, que acabou sendo liberada. O caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa do Consumidor para apuração.

A Polícia Civil informou que, naquele momento, não foi constatada a presença de dolo, elemento necessário para caracterizar o crime de propaganda enganosa. Segundo a corporação, o episódio pode ter sido decorrente de uma falha sistêmica, hipótese que ainda será investigada.

