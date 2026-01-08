Direto ao Consumidor (D2C): lojistas movimentam R$ 5,8 bilhões em 2025 

Caroline Jardim

Especial para o Estado de Minas

O ecossistema de PMEs que operam no modelo D2C (Direct-to-Consumer) registrou um ano histórico em 2025. Segundo dados da Nuvemshop, líder em e-commerce para pequenas e médias empresas no Brasil e América Latina, as marcas movimentaram R$ 5,8 bilhões ao longo do ano por meio de seus canais próprios de venda, consolidando o D2C como uma estratégia fundamental para o crescimento sustentável dos negócios digitais no país. O resultado evidencia a preferência crescente do consumidor por comprar diretamente das marcas e o fortalecimento de operações baseadas em relacionamento, fidelização e dados próprios.

A distribuição geográfica das vendas reforça a força dos grandes polos de empreendedores digitais. São Paulo respondeu por 46,8% das vendas D2C do ano, seguido por Minas Gerais (10%), Santa Catarina (8%), Rio de Janeiro (7%) e Ceará (5,4%). O recorte revela a combinação entre maturidade digital, infraestrutura logística e alta concentração de PMEs nesses estados.

“O modelo D2C se consolidou definitivamente no Brasil. Em 2025, vimos marcas crescendo com base em dados próprios, ampliando margens e criando operações muito mais sustentáveis e resilientes. A profissionalização do empreendedor digital, aliada ao avanço de soluções integradas como pagamento, envios e social commerce, abriu espaço para que pequenos negócios competissem de igual para igual com grandes varejistas”, afirma Alejandro Vázquez, presidente e cofundador da Nuvemshop.

Em 2025, 16 milhões de consumidores compraram de lojas D2C, totalizando 22 milhões de pedidos e mais de 87 milhões de produtos vendidos em todo o Brasil. O comportamento de compra também evoluiu: o brasileiro adquiriu, em média, 4 produtos por pedido, elevando o valor agregado do carrinho e alcançando um ticket médio de R$ 263, reflexo de estratégias mais maduras de mix, bundles e recorrência.

O celular foi o grande protagonista da jornada de compra: 88% dos pedidos foram realizados via smartphone, demonstrando a consolidação do mobile como principal canal de descoberta, navegação e conversão. No pagamento, o Pix se destacou como o método preferido: 49% dos lojistas o adotaram como principal forma de recebimento, impulsionado pela agilidade, praticidade e menores custos. O cartão de crédito se manteve forte, representando 42% das transações.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Black November se consolidou como o período mais importante do e-commerce D2C brasileiro, concentrando 14% do GMV anual. A análise semanal também revelou insights relevantes: a sexta-feira foi o principal dia de compra em 2025, impulsionada por campanhas contínuas, recompra e estratégias de recuperação de carrinho logo no início da semana.

Segundo a Nuvemshop, somente o Nuvem Envio movimentou mais de 4 bilhões de pacotes em 2025, um volume equivalente a 121 voltas ao mundo, contribuindo para mais rapidez e eficiência nas entregas. Já o Nuvem Pago ampliou a rentabilidade das operações ao gerar economia superior a R$ 26 milhões em taxas, apoiando lojistas de todos os portes a manterem margens mais saudáveis.

“Nosso ecossistema é um pilar fundamental para que os empreendedores possam crescer de forma sustentável. Quando unimos tecnologia de ponta com soluções integradas, criamos um ambiente que impulsiona a competitividade e simplifica a operação de quem vende online”, reforça Alejandro Vazquez, presidente da Nuvemshop.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Nuvemshop é a maior plataforma de e-commerce, em número de lojistas ativos, do Brasil e da América Latina. Com mais de 170 mil lojas, a empresa oferece uma solução completa para empreendedores de todos os portes criarem seu próprio site de vendas, com recursos integrados de catálogo, pagamentos, envios, marketing, inteligência artificial e um ecossistema de mais de 4.000 parceiros — entre eles Google, WhatsApp, Instagram, TikTok, ERPs e hubs de marketplaces.