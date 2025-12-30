Minas é o 4º estado que mais negocia criptoativos no Mercado Bitcoin

Caroline Jardim

No volume de criptoativos negociados pelo Mercado Bitcoin, o Sudeste lidera com São Paulo e Rio de Janeiro em 1º e 2º lugar. O Paraná aparece em 3º, seguido por Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que completam o top 5. O Centro-Oeste entra com o Distrito Federal em 7º lugar do ranking geral, enquanto a Bahia representa o Nordeste em 9º. A região Norte só aparece na 16ª posição do ranking nacional, com o Acre. É o que revela a primeira edição do Raio-X do Investidor de Ativos Digitais, levantamento elaborado pelo Mercado Bitcoin para traçar um panorama do mercado ao longo do ano.

Com mais de 4 milhões de clientes em 12 anos de operação, o Mercado Bitcoin é a plataforma de investimentos em ativos digitais líder na América Latina, a partir da atuação como corretora de criptomoedas, tokenizadora de ativos e banco digital. Primeiro unicórnio cripto brasileiro e entre as 5 maiores tokenizadoras de crédito privado do mundo, tem sedes no Brasil e em Portugal.

O segmento de criptoativos segue em rápida expansão, e os jovens foram os que mais começaram a investir no setor em 2025. Entre todas as faixas etárias que passaram a investir em criptoativos, os investidores de até 24 anos registraram o crescimento mais expressivo em número de participantes, com alta de 56% em relação ao ano anterior.

Durante o ano, os ativos de menor volatilidade, como Renda Fixa Digital e stablecoins (criptoativos atrelados a moedas fiduciárias, como o dólar), ganharam destaque e se tornaram as escolhas preferidas entre os novos investidores do setor. Além disso, a atenção também se voltou para a diversificação: houve um aumento de 18% no número de pessoas que aplicaram em mais de um criptoativo em comparação ao ano anterior.



Na visão de Fabrício Tota, VP de Negócios Cripto do Mercado Bitcoin, o interesse dos brasileiros por ativos digitais tem aumentado, ainda mais após momentos importantes ao longo do ano, como o anúncio da regulamentação cripto pelo Banco Central e o fato das stablecoins terem ultrapassado o volume de transações somado de Visa e Mastercard.

“No MB, identificamos esse crescimento de demanda por investidores de todas as faixas etárias e perfis, não apenas os mais jovens, como também investidores institucionais e family offices. Além de apoiá-los com a tecnologia para as transações serem feitas de forma ágil e segura, temos o compromisso de tornar o universo cripto mais simples e integrado ao dia a dia dos investidores”, comenta





Ao todo, o volume transacionado em cripto (bitcoin, altcoins e stablecoins) no ano avançou 43% em relação ao período anterior. O aporte médio dos investidores ficou em R$ 5.700, com as segundas-feiras concentrando tanto o maior número de investidores quanto o maior volume movimentado. Na avaliação do VP de Negócios Cripto do MB, esse comportamento reforça um movimento de maior planejamento financeiro, com os brasileiros aproveitando o início da semana para organizar a carteira e tomar decisões de investimento.