Vacina da gripe 2026: quem tem direito, datas e o que muda este ano

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza de 2026 começa, neste sábado (28/3), em grande parte do Brasil. O objetivo do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 90% dos grupos prioritários, estimados em 79,4 milhões de pessoas, antes da chegada do inverno, para reduzir o risco de complicações da gripe.

A vacinação ocorre gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de todas as regiões do país, com exceção da região Norte, que possui um calendário próprio no segundo semestre devido às particularidades climáticas.

A vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é segura, eficaz e atualizada anualmente para combater as cepas do vírus influenza que mais circularam no último ano. A imunização é fundamental para reduzir as internações, complicações e óbitos decorrentes da doença. Para receber a dose, basta comparecer a um posto com um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação.

Quem tem direito à vacina gratuita?

O Ministério da Saúde definiu os grupos prioritários que podem receber o imunizante gratuitamente nesta primeira fase da campanha. A escolha desses públicos leva em conta a maior vulnerabilidade a quadros graves da gripe. Confira a lista completa:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto)

Idosos com 60 anos ou mais

Trabalhadores da área da saúde

Professores de escolas públicas e privadas

Povos indígenas e quilombolas

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

Pessoas com deficiência permanente

Profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas

Caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário

Trabalhadores portuários

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade

Atenção: Crianças menores de 9 anos que recebem a vacina pela primeira vez devem tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias entre elas.

O que há de novo na vacina deste ano?

A composição da vacina é atualizada anualmente para garantir proteção contra as cepas do vírus influenza que mais circularam no último ano, conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). A vacina oferecida gratuitamente pelo SUS em 2026 é a trivalente, que protege contra três tipos do vírus:

A/Missouri/11/2025 (H1N1) A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) B/Austria/1359417/2021

É importante destacar que a versão tetravalente, que inclui uma segunda cepa do tipo B, está disponível apenas na rede privada.

A campanha se estende até 30 de maio. Mesmo quem não pertence aos grupos prioritários pode buscar a vacina na rede privada. É importante lembrar que o imunizante contra a gripe pode ser administrado no mesmo dia que outras vacinas do calendário nacional, inclusive a da COVID-19, sem a necessidade de um intervalo entre as doses.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.