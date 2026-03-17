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Brasileira mostra que filho é parecido com Bruno Mars, e cantor responde

Menino de três anos chamou atenção da web por conta da semelhança com cantor pop e até ele achou parecido

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
17/03/2026 10:39

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Semelhança entre filho de fã brasileira e Bruno Mars viraliza
Semelhança entre filho de fã brasileira e Bruno Mars viraliza crédito: Redes sociais / divulgação

Alessandra Santos, moradora de Guarulhos (SP), viralizou nas redes sociais com um vídeo mostrando a semelhança do filho mais novo com o cantor Bruno Mars. A publicação chamou tanta atenção que acabou recebendo até um comentário do próprio artista.

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A postagem foi feita pela mulher de 29 anos na sexta-feira (13/3) e brinca com a aparência do pequeno Noah, de 3 anos. “POV: Quando seu crush da adolescência é o Bruno Mars e você engravida”, escreveu na legenda.

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A publicação alcançou quase 20 milhões de visualizações e gerou uma enxurrada de comentários. “Ele parece mais com o Bruno Mars do que o próprio Bruno Mars”, brincou um seguidor. “Socorro! Ele é a cara do Bruno quando criança. Que fofura!”, escreveu outro perfil. 

O momento que mais surpreendeu os internautas foi quando o próprio cantor entrou na brincadeira. Nos comentários, Bruno Mars escreveu apenas “wait”, expressão em inglês que pode ser traduzida como “pera aí”, acompanhado de um emoji de olhos arregalados.

Ao ver a mensagem do astro, Alessandra ficou em choque. Ela conta que, inicialmente, pensou se tratar de um perfil falso. “Quando eu vi, achei que era fake. Eu estava na casa da minha avó e até levei um susto. Tive que tomar água com açúcar para me acalmar”, relatou em entrevista ao G1.

Fã do cantor há anos, Alessandra disse que costuma ouvir as músicas de Bruno Mars desde adolescente. Durante a gravidez de Noah, ela também afirma ter escutado muitas canções do artista.

A ideia de publicar o vídeo surgiu dentro de casa. Segundo a mãe, amigos e familiares já comentavam há algum tempo sobre a semelhança do menino com o cantor, mas quem sugeriu transformar a brincadeira em conteúdo para a internet foi a filha mais velha dela, Yasmin, de 11 anos.

“Um dia estávamos vendo um clipe do Bruno em casa. Olhei para o clipe, olhei para meu filho e falei: ‘Gente, está muito parecido mesmo’. Aí minha filha falou: ‘Vamos fazer um vídeo?’”, contou.

A repercussão foi tão grande que fãs começaram a criar montagens comparando Noah com fotos da infância de Bruno Mars. Alessandra mostrou algumas dessas imagens para o filho, que acabou se confundindo.

“O Noah achou que as fotos antigas do Bruno eram dele mesmo. Gente, nem ele sabe diferenciar, quem dirá nós”, brincou.

E o marido de Alessandra?

Apesar da brincadeira sobre o “crush da adolescência”, Alessandra afirmou que o marido levou tudo com bom humor. Segundo ela, ele prefere não aparecer nas redes sociais, mas tem acompanhado a repercussão com entusiasmo.

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Quando o assunto é combater mosquitos, uma imagem viralizou em 2024: o cantor Bruno Mars , quem diria, usou raquete elétrica de matar mosquito no palco do estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 27/10.-Reprodução de vídeos das Redes Sociais
Quando o assunto é combater mosquitos, uma imagem viralizou em 2024: o cantor Bruno Mars , quem diria, usou raquete elétrica de matar mosquito no palco do estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 27/10. Reprodução de vídeos das Redes Sociais
No dia anterior, o astro pop passou maus bocados no mesmo palco ao “engolir” um mosquito quando cantava “Billionaire”. E tentou evitar um novo incômodo. -Reprodução de vídeos das Redes Sociais
No dia anterior, o astro pop passou maus bocados no mesmo palco ao “engolir” um mosquito quando cantava “Billionaire”. E tentou evitar um novo incômodo. Reprodução de vídeos das Redes Sociais
O inseto fez com que Mars precisasse interromper a performance por alguns segundos. Antes, o cantor chegou a retirar outros mosquitos dos cabelos. -Reprodução de vídeos das Redes Sociais
O inseto fez com que Mars precisasse interromper a performance por alguns segundos. Antes, o cantor chegou a retirar outros mosquitos dos cabelos. Reprodução de vídeos das Redes Sociais
“Não sei se vocês conseguem ver, mas esses insetos estão por toda a parte no palco. Estava aqui em grande estilo e ele veio”, declarou o artista, que divertiu o público com a cena inusitada. - Reprodução de vídeos das Redes Sociais
“Não sei se vocês conseguem ver, mas esses insetos estão por toda a parte no palco. Estava aqui em grande estilo e ele veio”, declarou o artista, que divertiu o público com a cena inusitada. Reprodução de vídeos das Redes Sociais
O uso do item eletrifcado é uma das muitas formas de afastar os impertinentes mosquitos, sendo um item presente em muitas residências. Com a propaganda de Mars ganhou ainda mais adeptos. - Divulgação
O uso do item eletrifcado é uma das muitas formas de afastar os impertinentes mosquitos, sendo um item presente em muitas residências. Com a propaganda de Mars ganhou ainda mais adeptos. Divulgação
De olhos nos ralos - Muitos bichos pequenos entram por ligações com a rede de esgoto. É importante vedar os ralos com tampas protetoras ou mesmo cobri-los com tapetes de plástico. - Divulgação
De olhos nos ralos - Muitos bichos pequenos entram por ligações com a rede de esgoto. É importante vedar os ralos com tampas protetoras ou mesmo cobri-los com tapetes de plástico. Divulgação
Medidas de higiene na cozinha - Despejar água fervente na pia depois de lavar a louça é uma forma de eliminar as bactérias e deixar os insetos distantes. Sobras de alimento também são um convite para esses seres, por isso o recomendado é fazer sempre uma limpeza. -- Reprodução / Youtube Canal BBC News Brasil
Medidas de higiene na cozinha - Despejar água fervente na pia depois de lavar a louça é uma forma de eliminar as bactérias e deixar os insetos distantes. Sobras de alimento também são um convite para esses seres, por isso o recomendado é fazer sempre uma limpeza. - Reprodução / Youtube Canal BBC News Brasil
Manejo do lixo - As lixeiras precisam ficar bem fechadas. Restos de alimentos atraem toda a sorte de insetos, como moscas e baratas, e até mesmo ratos. -Divulgação
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Recorra ao aspirador de pó - O aparelho ajuda na sucção de restos de comida, sujeiras e até mesmo insetos. Passar o aspirador com regularidade pela casa ajuda a evitar os visitantes indesejados. - Imagem Freepik
Recorra ao aspirador de pó - O aparelho ajuda na sucção de restos de comida, sujeiras e até mesmo insetos. Passar o aspirador com regularidade pela casa ajuda a evitar os visitantes indesejados. Imagem Freepik
Os tradicionais inseticidas - Hoje existem vários tipos de inseticidas, que servem para eliminar os insetos que estão incomodando - incluindo aplicação em superfícies. -Divulgação
Os tradicionais inseticidas - Hoje existem vários tipos de inseticidas, que servem para eliminar os insetos que estão incomodando - incluindo aplicação em superfícies. Divulgação
Em relação a inseticidas, é preciso alguns cuidados. Entre eles, espirrar na direção oposta ao rosto e com alguma distância, evitar o contato do veneno com alimentos e plantas e arejar a casa minutos após a utilização. -Reprodução
Em relação a inseticidas, é preciso alguns cuidados. Entre eles, espirrar na direção oposta ao rosto e com alguma distância, evitar o contato do veneno com alimentos e plantas e arejar a casa minutos após a utilização. Reprodução
Telas de proteção - Outro macete bem conhecido de afastar os insetos voadores. As telas de proteção nas janelas devem ter orifícios de, no máximo, 1,5 milímetros. - Divulgação
Telas de proteção - Outro macete bem conhecido de afastar os insetos voadores. As telas de proteção nas janelas devem ter orifícios de, no máximo, 1,5 milímetros. Divulgação
Use repelentes - Caso o local seja habitat frequente de mosquitos, hÃ¡ repelentes de variados tipos que podem eliminar os mosquitos, desde elÃ©tricos aos caseiros em spray. -Flickr GLAUSSIUS
Use repelentes - Caso o local seja habitat frequente de mosquitos, hÃ¡ repelentes de variados tipos que podem eliminar os mosquitos, desde elÃ©tricos aos caseiros em spray. Flickr GLAUSSIUS
Repelentes naturais - Há alimentos e plantas que atuam como repelentes naturais dos insetos. Citronela, manjericão e hortelã estão entre os exemplos. -Flickr GLAUSSIUS
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Ventilador de chão - Direcionar a corrente de ar do ventilador suavemente para cima pode expulsar os mosquitos pela força dos ventos. -Reprodução
Ventilador de chão - Direcionar a corrente de ar do ventilador suavemente para cima pode expulsar os mosquitos pela força dos ventos. Reprodução
De olho nos criadouros - Aqui a dica inclui o Aedes aegypti, transmissor de doenças como febre amarela, dengue, zika vírus e febre chikungunya. -Nicolas HENON - Flickr
De olho nos criadouros - Aqui a dica inclui o Aedes aegypti, transmissor de doenças como febre amarela, dengue, zika vírus e febre chikungunya. Nicolas HENON - Flickr
Entre os criadouros estão pratos de vasos e plantas, pneus abandonados, caixa d’água abertas e calhas sujas. -Divulgação
Entre os criadouros estão pratos de vasos e plantas, pneus abandonados, caixa d’água abertas e calhas sujas. Divulgação

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