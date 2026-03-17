Brasileira mostra que filho é parecido com Bruno Mars, e cantor responde

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Alessandra Santos, moradora de Guarulhos (SP), viralizou nas redes sociais com um vídeo mostrando a semelhança do filho mais novo com o cantor Bruno Mars. A publicação chamou tanta atenção que acabou recebendo até um comentário do próprio artista.

A postagem foi feita pela mulher de 29 anos na sexta-feira (13/3) e brinca com a aparência do pequeno Noah, de 3 anos. “POV: Quando seu crush da adolescência é o Bruno Mars e você engravida”, escreveu na legenda.

A publicação alcançou quase 20 milhões de visualizações e gerou uma enxurrada de comentários. “Ele parece mais com o Bruno Mars do que o próprio Bruno Mars”, brincou um seguidor. “Socorro! Ele é a cara do Bruno quando criança. Que fofura!”, escreveu outro perfil.

O momento que mais surpreendeu os internautas foi quando o próprio cantor entrou na brincadeira. Nos comentários, Bruno Mars escreveu apenas “wait”, expressão em inglês que pode ser traduzida como “pera aí”, acompanhado de um emoji de olhos arregalados.

Ao ver a mensagem do astro, Alessandra ficou em choque. Ela conta que, inicialmente, pensou se tratar de um perfil falso. “Quando eu vi, achei que era fake. Eu estava na casa da minha avó e até levei um susto. Tive que tomar água com açúcar para me acalmar”, relatou em entrevista ao G1.

Fã do cantor há anos, Alessandra disse que costuma ouvir as músicas de Bruno Mars desde adolescente. Durante a gravidez de Noah, ela também afirma ter escutado muitas canções do artista.

A ideia de publicar o vídeo surgiu dentro de casa. Segundo a mãe, amigos e familiares já comentavam há algum tempo sobre a semelhança do menino com o cantor, mas quem sugeriu transformar a brincadeira em conteúdo para a internet foi a filha mais velha dela, Yasmin, de 11 anos.

“Um dia estávamos vendo um clipe do Bruno em casa. Olhei para o clipe, olhei para meu filho e falei: ‘Gente, está muito parecido mesmo’. Aí minha filha falou: ‘Vamos fazer um vídeo?’”, contou.

A repercussão foi tão grande que fãs começaram a criar montagens comparando Noah com fotos da infância de Bruno Mars. Alessandra mostrou algumas dessas imagens para o filho, que acabou se confundindo.

“O Noah achou que as fotos antigas do Bruno eram dele mesmo. Gente, nem ele sabe diferenciar, quem dirá nós”, brincou.

E o marido de Alessandra?

Apesar da brincadeira sobre o “crush da adolescência”, Alessandra afirmou que o marido levou tudo com bom humor. Segundo ela, ele prefere não aparecer nas redes sociais, mas tem acompanhado a repercussão com entusiasmo.

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