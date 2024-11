Bruno Mars e Lady Gaga entram juntos para o clube do bilhão

O megahit Die With a Smile, de Bruno Mars e Lady Gaga, bateu a expressiva marca de 1 bilhão de streams no Spotify e, com isso, se tornou a faixa a alcançar tal montante de plays mias rápida da história.

O single foi disponibilizado nas plataformas no dia 19 de agosto deste ano.

Com isso, Lady Gaga e Bruno Mars acabam de quebrar o recorde que havia sido estabelecido pelo cantor sul-coreano Jungkook e a rapper norte-americana Latto com a faixa Seven.

Die With Smile conseguiu contabilizar 1 bilhão de plays em apenas 96 dias.

A faixa também foi indicada em duas categorias do Grammy 2025.