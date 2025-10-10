PETER GENE HERNANDEZ
Bruno Mars completa 40 anos entre hits, prêmios e shows
Cantor comemorou aniversário em 8 de outubro; nascido no Havaí, é dos artistas mais queridos do pop, com hits, recordes e diversos prêmios
Bruno Mars celebrou 40 anos no dia 8 de outubro de 2025. O cantor, compositor e performer havaiano é um dos artistas mais queridos do pop, com hits, recordes, diversos prêmios, incluindo Grammy, Billboard e MTV Awards. Foto: Captura de vídeo do site www.etonline.com
Conhecido mundialmente por hits como “When I Was Your Man” e “Locked Out of Heaven”, Bruno Mars, que nasceu em 1985, é natural de Honolulu, capital do Havaí, nos Estados Unidos. Foto: Karsten Winegeart em Unsplash
O cantor segue colecionando façanhas. “Die With a Smile”, parceria recente do astro com Lady Gaga, se tornou a primeira música a ficar 200 dias no primeiro lugar na parada mundial do Spotify. Na plataforma de streaming, o hit, vencedor do Grammy de Melhor Performance de Duo/Grupo Pop em 2025, já foi ouvido mais de um 1 bilhão de vezes. Foto: Reprodução/Instagram
Outra colaboração de sucesso de Bruno Mars foi “APT.”, um feat. com cantora Rosé, do BLACKPINK. Desde seu lançamento em outubro de 2024, a faixa alcançou feitos históricos e é a segunda canção mais tocada do cantor na Deezer em 2025. Foto: Reprodução Instagram /@roses_are_rosie
Em julho de 2025, Bruno Mars fez uma aparição surpresa no show do "BLACKPINK" em Los Angeles, onde se juntou a Rosé para uma performance ao vivo de “APT.”. Foto: Reprodução Youtube
Ele já emplacou nove músicas na liderança da Billboard Hot 100, ranking semanal que é referência na música norte-americana. Foto: Divulgação
Bruno Mars desenvolveu uma sólida carreira em que se consagrou não apenas como cantor, mas como músico de múltiplos talentos. Ele toca bateria, guitarra, violão, teclado, piano, percussão, baixo e gaita. Foto: Digitalcomatose - Flickr
Antes de se tornar produtor, compositor, dançarino, cantor e multi-instrumentista, Mars já pertencia a uma família de músicos. Foto: Brothers Le/Wikimedia Commons
Peter Gene Hernandez – seu nome verdadeiro – é filho do percussionista porto-riquenho Peter Hernandez e da vocalista filipina Bernadette Hernandez. Foto: Reprodução Youtube
Fã declarado de artistas como Michael Jackson e Elvis Presley, ele já se apresentava quando pequeno com a banda da família, a “The Love Notes”. Foto: Reprodução YouTube
Aos quatro anos de idade, o cantor havaiano imitava o “Rei do Rock” semanalmente em suas apresentações, o que o fez ficar conhecido na ilha. Foto: Reprodução Youtube
Ainda jovem, aos 13 anos, Peter decidiu se mudar para Los Angeles, na Califórnia, a fim de investir ainda mais na sua carreira profissional. Foto: Reprodução YouTube
Em Los Angeles, ele ajudou a formar a equipe de produtores “The Smeezingtons”, assinou contrato com a Motown Records e adotou o nome artístico “Bruno Mars”. Foto: Reprodução YouTube
Ele adotou esse nome porque, por ser um músico pop, não queria ser associado ao gênero latino. Escolheu Bruno devido ao fato de na infância se parecer com o lutador Bruno Sammartino. E Mars em referência ao planeta Marte. Foto: DreaMJB - Flickr
Foi nessa época que Mars começou a participar da composição de algumas músicas. Alguns exemplos são “Nothin’ on You”, do rapper B.o.B, e “Billionaire”, de Travie McCoy, ambas lançadas em 2010. Foto: Reprodução YouTube
Em setembro de 2010, Mars chegou a ser preso em Las Vegas por porte de cocaÃna. Na Ã©poca, ele confessou o crime, pagou uma multa de 2 mil dÃ³lares e fez 200 horas de serviÃ§o comunitÃ¡rio. Foto: ReproduÃ§Ã£o YouTube
Em outubro de 2010, Mars lançou seu primeiro álbum da carreira solo, “Doo-Wops & Hooligans”, e chegou a vender mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos. O disco ficou entre os dez mais ouvidos de vários países, entre eles o Brasil. Foto: Reprodução YouTube
No entanto, foi com o single “Just The Way You Are” que Mars despontou de vez. A música foi sucesso absoluto de público e atingiu o topo da “Billboard Hot” 100 por quatro semanas seguidas. Foto: Reprodução YouTube
Em fevereiro de 2011, Mars recebeu seu primeiro prêmio Grammy Awards na categoria Melhor Performance Pop Vocal Masculina, justamente por “Just The Way You Are”. Foto: Mason Souza/Wikimedia Commons
O segundo álbum de estúdio de Bruno Mars, intitulado “Unorthodox Jukebox”, foi lançado no fim de 2012. O disco resgatou boa parte das influências do músico, como o estilo pop de Michael Jackson, o soul e até o reggae dos anos 80. Foto: Reprodução Youtube
Um dos singles do álbum foi “Locked Out of Heaven”, que chegou rapidamente ao primeiro lugar da lista da Billboard. Foto: Reprodução YouTube
O segundo single lançado, “When I Was Your Man”, também atingiu a primeira posição da Billboard e foi indicado ao Grammy na categoria Melhor Performance Pop Solo. Foto: Reprodução YouTube
Em 2013, Mars foi convidado para ser a atração principal do intervalo do Super Bowl, a final do NFL, a liga de futebol americano. Sua apresentação atingiu a maior audiência da história do evento até então. Foto: Reprodução/Youtube
Outro sucesso da carreira do cantor havaiano é o single “Uptown Funk”, lançado em 2016, em parceria com Mark Ronson. A música venceu dois prêmios Grammy: Melhor Colaboração Pop Solo e Gravação do Ano. Foto: Reprodução YouTube
No Grammy de 2018, Mars recebeu seis indicações e venceu em todas essas categorias: Álbum do Ano e Melhor de Rhythm and blues para “24K Magic”, Gravação do Ano e Canção do Ano para “24K Magic”, Melhor Performance e Melhor Música Rhythm and Blues para “That’s What I Like”. Foto: Slgckgc/Wikimedia Commons
Em 2021, o cantor fez uma parceria com o rapper norte-americano Anderson Paak. Os dois lançaram a banda “Silk Sonic” como uma homenagem ao soul e Rhythm and blues dos anos 60 e 70. Foto: slgckgc/Wikimedia Commons
Em outubro de 2022, quando fez 37 anos, Mars ganhou um presentão: seu hit "Locked Out od Heaven" alcançou a marca Diamante, com 10 milhões vendidos. Ele chegou a publicar no Instagram uma foto com seus seis hits que passaram de 10 milhões de cópias. Foto: reprodução instagram
Em setembro de 2024, a revista Billboard, especializada na indústria musical, colocou o cantor em 20º na lista de 25 maiores artistas pop do século 21. Foto: LXT production/Wikimedia Commons
Bruno Mars esteve no Brasil em três ocasiões. Na última, em 2024, ele fez 15 apresentações ao longo de mais de um mês em cinco cidades diferentes e fez de tudo: comeu pão de queijo, bebeu cerveja em bar, comandou uma festa como DJ e até andou de moto! Foto: Reprodução/Redes Sociais
Em maio de 2025, o astro Bruno Mars realizou seis apresentações consecutivas no Dolby Live, localizado no Park MGM, em Las Vegas. Entre junho, agosto e setembro, ele fez mais 10 shows, todos como parte de sua residência na cidade. Foto: Melissa Cha - Flickr
Mars é conhecido por manter sua vida pessoal longe dos holofotes. Ele viveu um relacionamento de mais de dez anos com a atriz Jessica Caban, com quem começou a se envolver em 2012. Rumores indicam que a relação chegou ao fim em 2023. Foto: Reprodução Instagram Bruno Mars
