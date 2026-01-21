Bruno Mars estreia novo single e entra direto no topo das paradas americanas
Primeiro cartão de visitas do álbum Romantic, a música acumulou números expressivos na semana inicial: 23,5 milhões de streams oficiais, 13 mil cópias vendidas e 32,6 milhões de impressões nas rádios dos EUA, resultado do volume de execuções combinado ao alcance de audiência.
Foto: Reprodução/Instagram/Bruno Mars
Conhecido mundialmente por hits como "When I Was Your Man" e "Locked Out of Heaven", Bruno Mars tem construído uma carreira espetacular. Ele é natural de Honolulu, capital do estado do Havaí, nos Estados Unidos.
O artista se consagrou não apenas como cantor, mas como músico de múltiplos talentos. Ele toca bateria, guitarra, violão, teclado, piano, percussão, baixo e gaita.
Antes de se tornar produtor, compositor, dançarino, cantor e multi-instrumentalista, Mars já pertencia a uma família de músicos.
Peter Gene Hernandez – seu nome verdadeiro – é filho do percussionista porto-riquenho Peter Hernandez e da vocalista filipina Bernadette Hernandez.
Fã declarado de artistas como Michael Jackson e Elvis Presley, ele já se apresentava quando pequeno com a banda da família, a "The Love Notes".
Aos quatro anos de idade, o cantor havaiano imitava o "Rei do Rock" semanalmente em suas apresentações, o que o fez ficar conhecido na ilha.
Ainda jovem, aos 13 anos, Peter decidiu se mudar para Los Angeles, na Califórnia, a fim de investir ainda mais na sua carreira profissional.
Em Los Angeles, ele ajudou a formar a equipe de produtores "The Smeezingtons", assinou contrato com a Motown Records e adotou o nome artístico "Bruno Mars".
Ele adotou esse nome porque, por ser um músico pop, não queria ser associado ao gênero latino. Escolheu Bruno devido ao fato de na infância se parecer com o lutador Bruno Sammartino. E Mars em referência ao planeta Marte.
Foi nessa época que Mars começou a participar da composição de algumas músicas. Alguns exemplos são "Nothin' on You", do rapper B.o.B, e "Billionaire", de Travie McCoy, ambas lançadas em 2010.
Em setembro de 2010, Mars chegou a ser preso em Las Vegas por porte de cocaína. Na época, ele confessou o crime, pagou uma multa de 2 mil dólares e fez 200 horas de serviço comunitário.
Em outubro de 2010, Mars lançou seu primeiro álbum da carreira solo, "Doo-Wops & Hooligans", e chegou a vender mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos. O disco ficou entre os dez mais ouvidos de vários países, entre eles o Brasil.
No entanto, foi com o single "Just The Way You Are" que Mars despontou de vez. A música foi sucesso absoluto de público e atingiu o topo da "Billboard Hot" 100 por quatro semanas seguidas.
Em fevereiro de 2011, Mars recebeu seu primeiro prêmio Grammy Awards na categoria Melhor Performance Pop Vocal Masculina, justamente por "Just The Way You Are".
O segundo álbum de estúdio de Bruno Mars, intitulado "Unorthodox Jukebox", foi lançado no fim de 2012. O disco resgatou boa parte das influências do músico, como o estilo pop de Michael Jackson, o soul e até o reggae dos anos 80.
Um dos singles do álbum foi "Locked Out of Heaven", que chegou rapidamente ao primeiro lugar da lista da Billboard.
O segundo single lançado, "When I Was Your Man", também atingiu a primeira posição da Billboard e foi indicado ao Grammy na categoria Melhor Performance Pop Solo.
Em 2013, Mars foi convidado para ser a atração principal do intervalo do Super Bowl, a final do NFL, a liga de futebol americano. Sua apresentação atingiu a maior audiência da história do evento até então.
Outro sucesso da carreira do cantor havaiano é o single "Uptown Funk", lançado em 2016, em parceria com Mark Ronson. A música venceu dois prêmios Grammy: Melhor Colaboração Pop Solo e Gravação do Ano.
No Grammy de 2018, Mars recebeu seis indicações e venceu em todas essas categorias: Álbum do Ano e Melhor de R&B para "24K Magic", Gravação do Ano e Canção do Ano para "24K Magic", Melhor Performance R&B e Melhor R&B Música para "That's What I Like".
Em 2021, o cantor fez uma parceria com o rapper norte-americano Anderson Paak. Os dois lançaram a banda "Silk Sonic" como uma homenagem ao soul e R&B dos anos 60 e 70.
-
Em outubro de 2022, quando fez 37 anos, Mars ganhou um presentão: seu hit "Locked Out od Heaven" alcançou a marca Diamante, com 10 milhões vendidos. Ele chegou a publicar no Instagram uma foto com seus seis hits que passaram de 10 milhões de cópias.
Em setembro de 2024, a revista Billboard, especializada na indústria musical, colocou o cantor em 20º na lista de 25 maiores artistas pop do século 21.
