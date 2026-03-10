Estados Unidos consideram PCC e CV ameaças à segurança regional

O governo americano afirmou que considera as facções criminosas brasileiras uma ameaça relevante à segurança regional. A afirmação foi feita ao Globo pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos.



“Os Estados Unidos consideram que organizações criminosas brasileiras, incluindo o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho), representam ameaças significativas à segurança regional em razão de seu envolvimento com tráfico de drogas, violência e crime transnacional”, respondeu o Departamento de Estado dos EUA à publicação.



No entanto, o órgão não disse se classifica essas facções como organizações terroristas estrangeiras, que é o mecanismo jurídico utilizado pelos Estados Unidos para ampliar sanções e instrumentos legais contra esses grupos.



“Não antecipamos possíveis designações terroristas nem deliberações sobre esse tipo de classificação. Estamos plenamente comprometidos em adotar medidas apropriadas contra grupos estrangeiros envolvidos em atividade terrorista”, acrescentou.

O governo do Brasil argumenta que o combate ao crime deve preservar a soberania nacional, e sugere aprofundar cooperação bilateral em segurança.

Para as autoridades brasileiras, essas facções são enquadradas pela legislação nacional como organizações criminosas voltadas ao lucro, e não como grupos terroristas com motivação política ou ideológica.



