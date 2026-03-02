Assine
MAUS-TRATOS

Suspeito de matar mais de 100 animais para fazer live é preso no Ceará

O homem também é suspeito de indução à automutilação e suicídio de adolescentes em ambientes online

TOMÁS BRAGA
TOMÁS BRAGA
Repórter
02/03/2026 19:40

Suspeito de matar e maltratar mais de 100 animais em transmissões ao vivo foi preso em Fortaleza
Suspeito de matar e maltratar mais de 100 animais em transmissões ao vivo foi preso em Fortaleza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso nesta segunda-feira (2/3) sob suspeita de transmitir online maus-tratos de animais na cidade de Fortaleza (CE) após investigação do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), do governo de São Paulo, em cooperação com as autoridades locais. A apuração apontou que o investigado havia matado mais de cem animais durante transmissões ao vivo.

O homem também é suspeito de indução à automutilação e suicídio de adolescentes em ambientes online. A identidade dele não foi divulgada, o que impossibilitou o contato da reportagem com a defesa.

A investigação foi feita com o monitoramento de plataformas digitais, onde as autoridades identificaram um servidor que hospedava a transmissão dos crimes, segundo a polícia.

A partir da apuração foi identificado um dos responsáveis pela difusão das imagens. As informações obtidas foram repassadas para o 1º Distrito Policial de Mauá, em São Paulo, responsável pelo pedido de mandado de busca e apreensão do suspeito.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os demais envolvidos na rede criminosa e possíveis vítimas.

O Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad) é uma iniciativa do governo do estado de São Paulo que une peritos especializados, militares e policiais civis com o intuito de combater a violência em ambientes digitais.

Segundo a gestão estadual, a operação ocorre por meio de policiais civis infiltrados em comunidades online de maneira contínua, responsáveis por coletar informações, identificar crimes virtuais, mapear redes de criminosos e localizar vítimas. Essas informações são utilizadas em relatórios de inteligência que servem de base para pedidos judiciais, como o mandado de busca e apreensão usado para prender esse suspeito.

O governo de São Paulo possui um serviço online para receber denúncias, que podem ser anônimas, de maus-tratos contra animais: www.webdenuncia.sp.gov.br/depa.

