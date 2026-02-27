Assine
PERIGO NAS REDES

Jovem é apreendido por coagir menores à automutilação e atos sexuais

Adolescente operava em comunidades estruturadas no Discord e no Telegram, e coagia vítimas a participar de rituais. Caso aconteceu no Rio de Janeiro

Redação Tupi
Redação Tupi
Repórter
27/02/2026 19:03

Adolescente é apreendido por coagir menores à automutilação e atos sexuais online
Adolescente é apreendido por coagir menores à automutilação e atos sexuais on-line

Agentes da 38ª DP (Brás de Pina), no Rio de Janeiro, apreenderam um adolescente nesta sexta-feira (27/2) suspeito de usar o Discord e o Telegram para coagir outros menores a se automutilarem e a praticar atos sexuais. A captura ocorreu na Zona Norte da capital fluminense após investigação de inteligência.

Durante as apurações, a polícia constatou que o adolescente operava sob codinome em comunidades estruturadas chamadas de "panelas", grupos que funcionavam para exploração sexual infantojuvenil, automutilação, maus-tratos a animais, extorsão e disseminação de conteúdos de violência extrema.

Coação, automutilação e rituais de tortura

Os investigadores identificaram que o menor coagia adolescentes particularmente para se automutilarem e participarem de atos sexuais transmitidos on-line. As vítimas eram obrigadas a escrever seu codinome com sangue. Em alguns casos, menores foram forçados a atear fogo no próprio corpo e a realizar rituais de tortura.

Um dos casos apurados envolveu extorsão de R$ 40 mil, quando o adolescente ameaçou divulgar material íntimo da vítima caso não recebesse a quantia.

O adolescente vai responder por ato infracional análogo aos crimes de associação criminosa, induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, produção, reprodução ou registro de pornografia de criança ou adolescente, extorsão, contra o meio ambiente e preconceito.

atos-sexuais automutilacao exploracao-sexual-infantil jovem maus-tratos-aos-animais policia rio rio-de-janeiro

