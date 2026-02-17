Com fantasias de Minions, policiais prendem quatro em blocos de SP

crédito: Divulgação Governo do Estado de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Os policiais do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de São Paulo, continuam agindo fantasiados durante o carnaval para evitar crimes nas ruas. Entre a noite de domingo (15/2) e a segunda-feira, agentes vestidos de Minions e o Gru vilão, da franquia “Meu Malvado Favorito”, prenderam quatro suspeitos em quarteirões da capital.

Como já está se tornando tradição, a equipe se infiltrou disfarçada para reprimir a prática de crimes em meio a grandes aglomerações. Na retaguarda, um policial acompanha o grupo, utilizando um drone. Em qualquer suspeita, ele aciona os demais agentes.

Leia Mais Carnaval: Anac notifica Portela e Liesa por drone tripulado na Sapucaí Homem atropela ex com carro de luxo e a carrega presa ao capô PM joga spray de pimenta no rosto de deputado em bloco; veja o vídeo

Numa noite de domingo, na região da República, no centro da cidade, duas mulheres foram flagradas em furto qualificado. O aparelho foi recuperado e devolvido à vítima. Um segundo telefone, de origem não comprovada, foi identificado como pertencente à dupla e encaminhado para perícia.

Já nessa segunda (16/2), em Santa Cecília, uma mulher foi presa com dez celulares, que foram apreendidos para análise e identificação dos proprietários. Os dois casos foram registrados no 2º DP, no Bom Retiro.

No parque Ibirapuera, um homem foi detido por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos um telefone celular, uma máquina de cartão, 54 cigarros de substância semelhante à maconha, cerca de 100 ml de líquido com características de lança-perfume, porções de skunk e de maconha, além de dinheiro em espécie.



Os detentos e os materiais foram encaminhados ao 16º DP, na Vila Clementino.

"A atuação à paisana amplia a efetividade das abordagens, permite mapear o modus operandi de grupos criminosos e reduz a possibilidade de fuga em meio ao grande fluxo de pessoas", afirma a delegada Sandra Buzati, do DHPP. Segundo ela, a estratégia tem sido adotada desde 2023, com resultados expressivos.

De acordo com a polícia, com essas novas ocorrências, a Operação Carnaval 2026 já contabiliza 47 prisões na cidade de São Paulo e a recuperação de mais de 70 celulares nos dois primeiros fins de semana.

Somente no sábado (14/2), 32 aparelhos foram apreendidos em diferentes pontos da capital. No domingo (15/2), policiais fantasiados da turma do "Chaves" recuperaram oito celulares na região da República, enquanto agentes caracterizados como caça-fantasmas apreenderam outros 12 aparelhos na Consolação. Fantasias de "Scooby-Doo", entre outras, já foram utilizadas também.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A Polícia Civil realiza a triagem dos equipamentos por meio do programa SP Mobile, que cruza dados das operadoras com boletins de ocorrência para identificar os proprietários e providenciar a devolução às vítimas", diz a corporação.