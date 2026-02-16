Homem atropela ex com carro de luxo e a carrega presa ao capô
Mulher precisou se segurar nos limpadores do para-brisa para não cair. Preso, motorista foi liberado após pagamento de fiança
Um homem de 35 anos foi preso por avançar com um carro de luxo do modelo Mustang, da marca Ford, contra a ex-companheira. A mulher, de 31 anos, foi carregada no capô do veículo depois de atropelada. O episódio ocorreu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na madrugada desse domingo (15/2).
Imagens feitas com câmeras de segurança flagraram o veículo andando nas ruas com a vítima pendurada no capô, enquanto segurava os limpadores do para-brisa para não cair. Ela chega a se sentar na parte da frente do carro, mas logo tomba novamente, no momento em que o motorista acelera mais uma vez.
De acordo com o g1, a Guarda Civil Municipal (GCM) informou que a equipe viu a situação no meio de um patrulhamento. Em seguida, se aproximou. Foi nesse momento que o carro parou, e a mulher desceu para pedir socorro.
O motorista foi, então, levado à delegacia por dirigir alcoolizado e causar lesão corporal. Preso, acabou liberado depois de pagar fiança no valor de R$ 3 mil, sob a determinação do uso de tornozeleira eletrônica. Ela contou, depois do atropelamento, que foi levada pelo veículo por três quadras. Além disso, teve ferimentos nas pernas.
A corporação informou que o homem apresentava sinais de embriaguez, mas que se recusou a fazer o teste do bafômetro. Os crimes de lesão corporal e violência contra a mulher serão investigados, de acordo com a Polícia Civil (PC-PR).
A reportagem tentou contato com a Guarda Civil Municipal (GCM) e com a Polícia Civil (PC-PR), mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.