Homem atropela ex com carro de luxo e a carrega presa ao capô

Um homem de 35 anos foi preso por avançar com um carro de luxo do modelo Mustang, da marca Ford, contra a ex-companheira. A mulher, de 31 anos, foi carregada no capô do veículo depois de atropelada. O episódio ocorreu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na madrugada desse domingo (15/2).

Imagens feitas com câmeras de segurança flagraram o veículo andando nas ruas com a vítima pendurada no capô, enquanto segurava os limpadores do para-brisa para não cair. Ela chega a se sentar na parte da frente do carro, mas logo tomba novamente, no momento em que o motorista acelera mais uma vez.

De acordo com o g1, a Guarda Civil Municipal (GCM) informou que a equipe viu a situação no meio de um patrulhamento. Em seguida, se aproximou. Foi nesse momento que o carro parou, e a mulher desceu para pedir socorro.

O motorista foi, então, levado à delegacia por dirigir alcoolizado e causar lesão corporal. Preso, acabou liberado depois de pagar fiança no valor de R$ 3 mil, sob a determinação do uso de tornozeleira eletrônica. Ela contou, depois do atropelamento, que foi levada pelo veículo por três quadras. Além disso, teve ferimentos nas pernas.

A corporação informou que o homem apresentava sinais de embriaguez, mas que se recusou a fazer o teste do bafômetro. Os crimes de lesão corporal e violência contra a mulher serão investigados, de acordo com a Polícia Civil (PC-PR).

A reportagem tentou contato com a Guarda Civil Municipal (GCM) e com a Polícia Civil (PC-PR), mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.