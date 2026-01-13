Salva-vidas morre em parque aquático no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um funcionário do parque aquático Wet'n Wild, em Itupeva, no interior de São Paulo, morreu na tarde desta terça-feira (13).

De acordo com a administração do parque, ele trabalhava como líder de salva-vidas e "apresentou uma intercorrência" após fazer uma intervenção em uma das atrações. Outros funcionários perceberam o problema e fizeram o resgate. Não foi detalhado o que a vítima fazia no momento.

Segundo a prefeitura da cidade, o homem, um jovem de 24 anos, foi atendido pelo Serviço de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde do município.

Piscinas do parque aquático Wet'n Wild, em Itupeva, no interior de SP; Homem de 24 anos morreu após passar mal no local Reprodução wetnwildsaopaulo no Facebook Vista aérea de parque aquático com piscina central grande em formato hexagonal, cercada por tendas coloridas e áreas gramadas com espreguiçadeiras. "Chegando no local, os socorristas fizeram o atendimento de emergência e encaminharam a vítima ao Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida. Pouco tempo depois, o óbito foi confirmado." A causa da morte não foi informada.

Segundo o parque, as atividades foram suspensas na tarde desta terça-feira após a morte. "O Wet'n Wild lamenta profundamente o ocorrido, está prestando toda a assistência necessária aos familiares. A empresa permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos."