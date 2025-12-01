Homem é preso após atropelar e arrastar ex-companheira por 1 km

A Polícia Militar prendeu, na noite de domingo (30/11), o motorista identificado como Douglas Alves da Silva, de 26 anos, acusado de atropelar e arrastar a ex-companheira por cerca de um quilômetro, na zona Norte de São Paulo. Taynara Souza Santos, de 31 anos, passou por cirurgias e teve as pernas amputadas devido à extensão das lesões. O crime, que ocorreu no sábado (29/11), é tratado como tentativa de feminicídio. O agressor foi localizado em um hotel, resistiu a prisão e trocou tiros com a polícia.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 6h, depois que Taynara deixou um bar no Parque Novo Mundo, na Zona Norte de São Paulo. Ela foi atropelada e arrastada pelo carro até a Marginal Tietê, trajeto de mais de 1 km.

Taynara passou a madrugada no Bar do Tubarão, na Rua Tenente Amaro Felicíssimo, com uma amiga. A amiga contou à polícia que se afastou por alguns minutos e só soube do atropelamento quando foi avisada por volta das 6h30.

De acordo com a Polícia Civil, Douglas avançou com o carro contra Taynara após uma discussão. Um funcionário do bar disse que viu o agressor acelerar o veículo na direção da vítima e, depois de atingi-la, puxar o freio de mão para aumentar o atrito do carro sobre o corpo dela.

Douglas teria agido por ciúmes. Ele teria visto Taynara conversando com outro homem no bar e iniciado uma discussão antes do atropelamento. A Polícia Civil trata o caso como tentativa de feminicídio motivada por extrema crueldade.

A mulher foi resgatada por pessoas que passavam pela via e levada em estado gravíssimo ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, onde passou por cirurgias de emergência. Devido à gravidade dos ferimentos, os médicos realizaram a amputação das duas pernas da vítima e ela permanece internada na UTI, sedada e sem previsão de alta. Thaynara é mãe de duas crianças, um menino de 12 anos e uma menina de 7.

Após a análise das imagens e do percurso feito pelo veículo, a polícia localizou o suspeito na noite de domingo, em um hotel na zona leste de São Paulo. Ao tentar prendê-lo, os policiais afirmam que houve resistência e luta corporal durante a abordagem, levando os agentes a dispararem contra Douglas. O homem foi atingido no braço e recebeu atendimento médico. Posteriormente, o agressor foi conduzido à delegacia do Jaçanã.