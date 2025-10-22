Assine
overlay
Início Nacional
NÃO ESPERAVAM POR ESSA

Mulher reage a assalto e atropela ladrões no Rio de Janeiro

A Rua Lopes Quintas é uma via de intenso movimento no Jardim Botânico, e moradores relatam que tentativas de assalto na região têm preocupado

Publicidade
Carregando...
BU
Bia Urgal
BU
Bia Urgal
Repórter
22/10/2025 11:22

compartilhe

SIGA
x
Viraram asfalto! Mulher reage a assalto e atropela ladrões no Jardim Botânico
Viraram asfalto! Mulher reage a assalto e atropela ladrões no Jardim Botânico crédito: Tupi

Uma tentativa de assalto na Rua Lopes Quintas, no bairro do Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro, terminou com dois suspeitos feridos na noite dessa terça-feira (21/10), segundo informações da Polícia Militar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Uma motorista reagiu à abordagem de dois homens em uma moto e jogou o carro contra os assaltantes. A dupla caiu ferida na via e foi presa em seguida.

Leia Mais

A própria mulher acionou a polícia, ainda do local da tentativa de assalto. Os dois feridos receberam atendimento médico e foram levados sob custódia.

O caso foi registrado por agentes da Polícia Civil, que investigam as circunstâncias do incidente. A identificação dos suspeitos e o estado de saúde deles não foram divulgados até o momento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Rua Lopes Quintas é uma via de intenso movimento no Jardim Botânico, e moradores relatam que tentativas de assalto na região têm preocupado quem circula pelo bairro à noite.

Tópicos relacionados:

assalto atropelamento jardim-botanico rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay