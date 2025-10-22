Mulher reage a assalto e atropela ladrões no Rio de Janeiro
A Rua Lopes Quintas é uma via de intenso movimento no Jardim Botânico, e moradores relatam que tentativas de assalto na região têm preocupado
compartilheSIGA
Uma tentativa de assalto na Rua Lopes Quintas, no bairro do Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro, terminou com dois suspeitos feridos na noite dessa terça-feira (21/10), segundo informações da Polícia Militar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Uma motorista reagiu à abordagem de dois homens em uma moto e jogou o carro contra os assaltantes. A dupla caiu ferida na via e foi presa em seguida.
Leia Mais
A própria mulher acionou a polícia, ainda do local da tentativa de assalto. Os dois feridos receberam atendimento médico e foram levados sob custódia.
O caso foi registrado por agentes da Polícia Civil, que investigam as circunstâncias do incidente. A identificação dos suspeitos e o estado de saúde deles não foram divulgados até o momento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Rua Lopes Quintas é uma via de intenso movimento no Jardim Botânico, e moradores relatam que tentativas de assalto na região têm preocupado quem circula pelo bairro à noite.