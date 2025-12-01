Homem é multado por fingir ser fantasma em cemitério

Relatos de barulhos e movimentos estranhos no edifício Copan, em São Paulo, chamaram atenção para a suspeita de presenças 'sobrenaturais' no prédio. Reprodução do site xpecialdesign.com.br/arquitetura

Moradores e funcionários citam vultos, barulhos em escada, elevador descontrolado e até uma aparição no terraço do prédio. Pessoas andam assustadas. Dornicke wikimedia commons

Sensação de estar sendo perseguido, visão de pessoas em locais impossíveis de ficar, elevadores sem controle, vultos, etc LiaC wikimedia commons

Inaugurado em 1966, o prédio tem 1.160 apartamentos com mais de 5 mil moradores. E faz tempo que tem fama de mal assombrado. Mas os relatos têm repercutido nas redes sociais, e o assunto voltou à tona. Por um lado há deboches; por outro, pessoas que acham que cada um acredita no que quer e ninguém tem nada com isso. Rhcastilhos wikimedia commons

Há quem acredite e há quem duvide. Mas o tititi inspirou uma busca pelos lugares mais mal assombrados do mundo. Victorgrigas wikimedia commons

Ilha das Bonecas (México) - Diz a lenda que Julian Santana abandonou a família e foi viver sozinho nessa ilha. Ele encontrou o corpo de um menina com uma boneca. E passou a reunir bonecas e pendurar em árvores. A sobrinha dele acabou morrendo no mesmo local. Reprodução Daily Mail e Cindy Vasco

Hotel Banff Springs (Canadá) - Hóspedes relatam visão de fantasmas pelos corredores. O mais 'famoso' é Sam McAuley, que foi mensageiro do hotel e, dizem, ainda 'acompanha' as pessoas até os quartos. Elsa Valeria Vega Wikimédia Commons

Palácio Ca'Dario (Itália) - Dizem que tem uma maldição: seus donos são destinados a se arruinar ou a morrer jovens de forma violenta. Praga de Giovanni Dario, burguês que mandou construir o palácio para sua filha e ainda anda por lá... Iain99 - Wikimédia Commons

Penitenciária Estatal do Leste (EUA) - Construída em 1829, a unidade abrigava presos isolados que acabavam ficando com problemas mentais. Deixou de ser prisão em 1971, mas fica aberta e dizem que a atividade paranormal é intensa. Destaque para risadas frequentes na cela 12. Carol M Highsmith - Wikimédia Commons

Palácio de Bhangarh (Índia) - A lenda reza que foi amaldiçoado pelo mago Singhia e os espíritos de todos que viveram ali ficaram aprisionados no palácio. Telhados de casas ao redor do palácio caem sem qualquer motivo. Imagem de Volker Glätsch por Pixabay

Monte Cristo Homestead (Austrália) - Desde sua construção em 1848, houve suicídios, mortes trágicas, assassinatos e desaparecimentos. A maior atividade paranormal ocorre nas noites dos sábados. Bidgee - Wikimédia Commons

Hell Fire Clube (Irlanda) - O lugar onde esse clube funcionou no século 18 tinha rituais satânicos e sacrifício de animais. Resultado: almas vagando sem rumo nos arredores do edifício. Mariegriffiths - Wikimédia Commons

Castillo Moosham (Áustria) - Ali houve o julgamento das mulheres acusadas de serem bruxas de Salzburgo no século 17. Foram mais de 100 execuções e fantasmas rondam o lugar. Imagem de Gaertringen por Pixabay

Aokigahara (Japão) - É um bosque silencioso onde mais de 500 pessoas já se suicidaram. Quem vai lá jura que as árvores formam uma espécie de labirinto e a atmosfera é pesada. Flickr Guilhem Vellut - David Anstiss, Zubron e ajar - Wikimédia Commonsi

Hotel Stanley (EUA) - O famoso hotel no Colorado foi cenário do filme de terror "O Iluminado" e o antigo proprietário, Freelan Oscar Stanley, assombra os hóspedes pelos corredores. Carol M. Highsmith - wikimedia commons

Amityville (EUA) - Casa onde Ronald DeFeo matou sua família inteira em 1974, dizendo que foi ordem de espírito. Inspirou diversos filmes sobre fantasmas em Amittyville. - Edith Evan's Real State domínio público

La Posada de Santa Fe (México) - Conhecido como a suposta moradia do espírito da jardineira Julia Staab, que faz com que o lugar tenha cheiro de rosa. John Phelan - wikimedia commons

Casa da FamÃ­lia Perron (EUA) - Local que inspirou o filme "InvocaÃ§Ã£o do Mal". Ali viveu a famÃ­lia aterrorizada por entidades malignas. Foi objeto de estudo, na realidade, do casal Ed e Lorraine Warren, interpretados no cinema por Patrick Wilson e Vera Farmiga. DivulgaÃ§Ã£o/ Drone Home Media/Coldwell Banker)

Castelo de Bran (Romênia) - Famoso como castelo onde viveu Vlad, homem perverso que inspirou a criação de Drácula pelo escritor Bram Stoker, o castelo foi palco de dezenas de mortes cruéis e muitas vítimas não saíram de lá... Reprodução Youtube Bran Castle

Sanatório de Waverly Hills (EUA) - A instituição no Kentucky funcionou entre 1910 e 1962 e milhares de pacientes de tuberculose morreram ali. Dizem que muitos vagam sem rumo pelos corredores. Reprodução YouTube

Mansão Bailey (EUA) - Inspirou a série "American Horro Story". Foi palco de crimes brutais e histórias bizarras. E teria mortos vivendo ali até hoje. Facebook Fatos Sobrenaturais

Castelo de Cachtice (Eslováquia) - Ali foi filmado "Nosferatu" e as ruínas do antigo castelo ainda teriam a presença da Condessa Elizabeth Bathory, a maior seria killer feminina da história. Radovan Bahna wikimedia commons

Castelo de Charleville (Irlanda) - Conta-se que uma menina chamada Harriet morreu ao cair da escadaria do castelo e continua por lá, assombrando quem chega. Jgillett wikimedia commons

Castelo da Boa Esperança (África do Sul) - A fortaleza do século 17 foi palco de execuções e dizem que os relatos de aparições de fantasmas são frequentes até hoje. Ossewa wikimedia commons

Mansão Winchester (EUA) - Virou até tema de filme de terror. Propriedade de um fabricante de armas, abriga espíritos de pessoas que morreram com as balas produzidas pela companhia. Há quartos para os mortos. Imagem de David Mark por Pixabay

Casa de Lizzie Borden (EUA) - Em 1892, Andrew e Abby Borden foram assassinados em casa. A filha Lizzie era suspeita, mas não havia provas. Hoje, a família continua na casa e, volta e meia, alguém vê. dbking wikimedia commons

Poveglia (Itália) - Usa por mais de um século para a quarentena de vítimas da peste, Poveglia também abrigou um hospital psiquiátrico. Fechou em 1958, mas a ilha continua com habitantes de outro plano... - Luca Favorido / Commons Wikimedia

Casa de Morgan (Índia) - Supostamente é o lar da antiga dona da casa, já morta, e aparece para hóspedes que se aventuram no local, em Kalimpong. Subhrajyoti07 - wikimedia commons

Torre de Londres (Inglaterra) - Local de execuções , inclusive de duas esposas do rei Henrique VIII. Muitos relatos de espíritos por ali. Bob Collowan - Wikimédia Commons

Castelo de Edimburgo (Escócia) - As assombrações estão por lá há cerca de 1.000 anos. São tantos relatos e há tanto tempo que pesquisadores foram lá em 2001. Houve quedas repentinas de temperaturas, sensação de ter a roupa puxada e avistamentos de vultos. Eduardo Vieira por Pixabay

Mina da Passagem (Brasil) - A maior mina de ouro do mundo, em Mariana (MG), foi o local onde 15 mineiros morreram afogados em 1936. Dizem que eles fazem barulho com sinos e correntes até hoje para afastar os visitantes. Reprodução Divegold