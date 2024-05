Um homem viralizou nas redes sociais ao narrar no Reddit que, 20 anos após seu irmão reclamar que via um fantasma, a aparição sobrenatural era, na verdade, de um assassino procurado pela polícia. O caso aconteceu quando os irmãos eram crianças. O post original é de 5 anos atrás, mas foi resgatado por um podcast, que chocou a web.







“Eu tinha cerca de 7 anos; meu irmão tinha cerca de 10 anos. Já passava da hora de dormir quando nossa mãe acordou do sofá para nos colocar na cama. Nosso pai trabalhava na construção fora da cidade naquela época, então muitas vezes éramos apenas nós três em casa por semanas a fio”, lembrou o dono da publicação.





No post, ele conta que os quartos ficavam em um longo corredor, com portas que sempre estavam fechadas. A mãe e o irmão sempre deixavam para ir ao banheiro durante a noite, mas aquele dia foi diferente. O irmão contou que tinha um fantasma no corredor nas madrugadas dos dias anteriores, o que o deixou com medo. “Meu irmão parou a caminho do quarto e voltou para o banheiro: ‘Vou tentar fazer xixi antes de ir para a cama. Nas últimas noites tive muito medo de ir ao banheiro .Continuo vendo um homem vestindo listras no final do corredor’”, narrou.







A mãe não se preocupou com a fala do filho, mas o irmão mais novo ficou com medo e começou a correr na hora de ir para o quarto. Com o passar dos anos, os irmãos cresceram e já não tinham mais medo de fantasmas. Até que, durante uma conversa corriqueira, a aparição voltou a assombrá-los. “Minha mãe e eu estávamos conversando no carro dela sobre um cachorro que tivemos por muito pouco tempo quando eu era pequeno. Estávamos contando histórias sobre a tendência de Max de destruir meus sapatos e outros comportamentos indisciplinados quando minha mãe deixou escapar: ‘Você se lembra daquela vez que abri a porta da frente para a polícia e Max correu para dentro da cozinha e começou a rasgar aquele grande saco de lixo?’”, contou.







Isso surpreendeu o rapaz, já que ele não lembrava de ter visto um policial em sua casa. Quando questionou a mãe, veio a confirmação. “Eu nunca te contei porque você era muito jovem na época. Uma noite, acordei ouvindo barulhos do lado de fora da minha janela e quando olhei vi um homem olhando para o meu quarto", teria afirmado a mãe. Ela ainda contou que, ao acender a luz, o homem correu. Antes de ligar para a polícia, ela pegou a arma do marido, com medo do que poderia acontecer.







A mãe ainda fez uma breve descrição do homem. "Não consigo me lembrar de todos os detalhes que dei a eles quando apareceram... homem alto e branco, vestindo camisa listrada e jeans, cabelo curto e escuro... algo assim. Eles disseram que correspondia à descrição de um homem que eles estavam procurando na área. Acontece que ele escapou da prisão sob a acusação de assassinato”, narrou.







Após ligar os pontos, o rapaz entendeu que, na verdade, o perigo que a família corria não tinha nada de sobrenatural. “Agora, eu sei que parece tão óbvio ouvir essas duas histórias consecutivas, mas foi só há alguns anos, com vinte e poucos anos, que percebi que meu irmão nos avisou, sem saber, sobre um assassino que passou várias noites vigiando nossa casa”, finalizou.