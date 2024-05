Pelo menos 10 pessoas morreram nesta terça-feira (21) no Egito quando um micro-ônibus caiu de uma balsa no Nilo, ao norte do Cairo, informou o Ministério da Saúde.

"O número de vítimas é 10 e pode aumentar", disse à AFP o porta-voz Hossam Abdelghaffar.

O jornal Al Ahram disse que o motorista, que soltou o freio de mão, foi detido enquanto tentava fugir.

