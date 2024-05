Um homem morreu e pelo menos 30 pessoas ficaram feridas durante uma grave turbulência que atingiu um voo da Singapore Airlines, nesta terça-feira (21/5). A informação foi confirmada pela companhia aérea. O voo #SQ321 ia de Londres para Singapura, quando encontrou “uma grave turbulência em rota”, explicou a empresa.





O piloto declarou emergência e realizou um pouso não programado em Bangkok, na Tailândia, para prestar os socorros aos feridos. “Podemos confirmar que há ferimentos e uma fatalidade a bordo do Boeing 777-300ER. Havia um total de 211 passageiros e 18 tripulantes a bordo. A Singapore Airlines oferece as mais sinceras condolências à família do falecido”, afirmou a companhia em nota no Facebook.





A companhia aérea reforçou ainda seu comprometimento em prestar assistência a todos que estavam no avião e à família da vítima. “Nossa prioridade é prestar toda a assistência possível a todos os passageiros e tripulação a bordo do avião. Estamos a trabalhar com as autoridades locais na Tailândia para fornecer a assistência médica necessária e a enviar uma equipe para Bangkok para fornecer qualquer assistência adicional necessária. Vamos fornecer atualizações regulares nas nossas contas do Facebook e X”, diz o post.





Até o momento, a empresa não informou o que causou a morte e os ferimentos. Uma das possibilidades é que essas pessoas não usavam o cinto de segurança no momento da turbulência.