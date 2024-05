Um homem de 73 anos natural do Reino Unido morreu a bordo de um avião da Singapore Airlines nesta terça-feira (21/5). O voo ia de Londres, na Inglaterra, para Singapura, mas fez um pouso forçado em Bangkok, na Tailândia, após uma grave turbulência. Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas. Segundo relato de um dos passageiros à agência Reuters, pessoas sem cinto de segurança foram arremessadas bruscamente para o teto da aeronave. Outras caíram no chão e não conseguiram se levantar.







O voo já tinha mais de 11 horas, quando a aeronave atingiu uma bolsa de ar e caiu bruscamente 6.000 pés em cinco minutos, o equivalente a quase 2 mil metros. A confusão começou na cabine e forçou o pouso de emergência.





Segundo a imprensa internacional, os passageiros ficaram aterrorizados e tiverem pouco tempo de aviso para colocar os cintos antes que o avião caísse repentinamente. “De repente, a aeronave começou a inclinar-se e houve tremores, então comecei a me preparar para o que estava acontecendo, e de repente houve uma queda muito dramática, de modo que todos sentados e sem cinto de segurança foram lançados imediatamente para o teto”, disse Dzafran Azmir, 28 anos, estudante que a bordo do voo, à Reuters.







“Algumas pessoas bateram com a cabeça nas cabines de bagagem e amassaram-nas, atingiram os locais onde estão as luzes e as máscaras e romperam-nas”, descreveu. Com o impacto, acessórios do teto foram destruídos e a tubulação ficou exposta. Máquinas estavam penduradas na cozinha onde os carrinhos são armazenados.

Outro passageiro contou ao Daily Mail que, após o incidente, outros pilotos prestaram assistência médica aos feridos. A aeronave deixou o aeroporto de Heathrow, no Reino Unido, na noite de ontem, às 22h17, no horário local. Estavam a bordo 211 passageiros e 18 tripulantes. O avião sobrevoava o espaço aéreo próximo ao Mianmar, região atualmente atingida por fortes tempestades.







A aeronave foi desviada para o Aeroporto Internacional de Suvarnabhumi, em Bangkok, onde fez um pouso de emergência às 15h45, hora local. A aterrissagem estava programada para Aeroporto Changi de Singapura às 18h10, horário local.







Resgate das vítimas

Ambulâncias foram vistas correndo na pista ao lado do avião. O passageiro morto teria sido removido posteriormente depois que viajantes feridos foram assistidos.







Andrew Davies, de Lewisham, Londres, escreveu ao site inglês que quem não se feriu aguarda em uma área de espera no aeroporto. “Muitas pessoas [estão] feridas – incluindo os comissários de bordo que foram estoicos e fizeram tudo o que podiam. (...) Os serviços de emergência de Banguecoque [foram] rápidos a responder. Muito pouco aviso. O sinal do cinto de segurança apareceu, eu coloquei o cinto de segurança imediatamente e o avião caiu”, detalhou.



Segundo ele, algumas pessoas com “formação médica” que estavam no voo prestaram socorro após a queda do avião. O homem que morreu chegou a passar por uma manobra de ressuscitação, sem sucesso. “Outro passageiro ficou deitado no corredor mais atrás de mim. Não tenho certeza do que aconteceu com eles”, contou.







“Os pertences das pessoas se espalharam, o café e a água respingaram no teto. Surreal. Tantas pessoas feridas. Lacerações na cabeça, sangramento nas orelhas. Uma senhora estava sofrendo de dor nas costas. Eu não pude ajudá-la, só peguei água para ela”, acrescentou.







Em uma atualização em sua página no Facebook, a Singapore Airlines confirmou que “há vários feridos e uma morte”. “Às 19h50, horário de Cingapura, em 21 de maio de 2024, 18 pessoas foram hospitalizadas. Outras 12 estão sendo tratados em hospitais. Os restantes passageiros e tripulantes sendo examinados e tratados, sempre que necessário, no Aeroporto Internacional de Suvarnabhumi, em Bangkok”, informou.







“A Singapore Airlines oferece suas mais profundas condolências à família do falecido. Pedimos profundas desculpas pela experiência traumática que nossos passageiros e tripulantes sofreram neste voo. Estamos prestando toda a assistência necessária neste momento difícil. Estamos trabalhando com os nossos colegas e as autoridades locais na Tailândia para prestar a assistência necessária. Uma equipe da Singapore Airlines está a caminho de Bangkok para fornecer qualquer assistência adicional necessária”, acrescentou, passando contatos para parentes em busca de informações de seus familiares.







O presidente de Singapura, Tharman Shanmugaratnam, disse estar “muito triste pela perda de uma vida causada pela forte turbulência a bordo do voo SQ321 de Londres hoje cedo, e pelos ferimentos causados a várias outras pessoas”. Em um comunicado nas redes sociais, ele mandou condolências à família do falecido e disse que vai orar para que os feridos tenham uma tranquila e rápida recuperação.







“Não temos os detalhes das pessoas afetadas, mas sabemos que os ministérios e agências governamentais, bem como a SIA, estão fazendo o máximo para apoiar todas as pessoas afetadas e trabalhando com as autoridades em Bangkok”, finalizou. O ministro dos Transportes de Singapura, Chee Hong Tat, disse que o governo vai prestar apoio aos passageiros e suas famílias.







“Estou profundamente triste ao saber do incidente a bordo do voo SQ321 da Singapore Airlines, de Londres Heathrow para Singapura”, escreveu ele no Facebook.