Sessenta e uma pessoas morreram na Tailândia desde o início do ano devido ao calor extremo que atingiu o país, anunciou o Ministério da Saúde.

Durante quase uma semana em abril, as autoridades da capital Bangcoc emitiram avisos diários de calor extremo. Em alguns momentos, a sensação térmica foi superior a 52ºC.

Um comunicado do ministério informa que 61 pessoas morreram de insolação em todo o país desde o início do ano, contra 37 que morreram por este motivo ao longo de 2023.

O governo destacou que a região mais afetada foi o nordeste da Tailândia, essencialmente agrícola.

Os cientistas afirmam que a mudança climática provocada pela atividade humana provocará ondas de calor mais frequentes, longas e intensas.

O fenômeno El Niño contribui para o calor excepcional deste ano, mas o ritmo de aquecimento na Ásia é superior à média mundial, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Em abril, a Tailândia registrou a temperatura de 44,2°C na província de Lampang, norte do país, um pouco abaixo do recorde nacional alcançado no ano passado, 44,6°C.

tak/pdw/del/avl/es/fp