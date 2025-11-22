Estudantes protestam pela anulação do Enem 2025
Manifestantes suspeitam de vazamento de conteúdo. Antes do 2º dia de prova, um universitário exibiu, pela internet, questões muito parecidas com as aplicadas
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estudantes realizaram manifestações neste sábado (22) em algumas capitais do país para pedir a anulação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano. Protestos foram registrados em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Manaus, segundo organizadores.
A mobilização articulada pelas redes sociais é motivada pela suspeita de vazamento de conteúdo. Os questionamentos sobre a integridade do exame surgiram porque, dias antes das provas de matemática e ciências da natureza, no último domingo (16), um universitário exibiu pela internet questões muito parecidas às efetivamente aplicadas.
Diante da repercussão do suposto vazamento, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) cancelou três questões. A anulação de uma pequena quantidade de itens do teste é considerada insuficiente, segundo grupos que se manifestam pela anulação do exame.
Na região central da cidade de São Paulo, manifestantes se reuniram sob o vão do Masp (Museu de Arte de São Paulo), na avenida Paulista.
Munidos de cartazes com críticas à organização do Enem e alguns com rostos pintados como se fossem palhaços, os jovens ocuparam parte da calçada e gritaram pela anulação das provas, sem interferir na circulação de pedestre e veículos.
A designer gráfica de Passo Fundo (RS), Paula Huppes, 26, disse ter chegado à capital paulista neste sábado e se apresentou como uma das líderes da mobilização.
Paula diz que, além da anulação das provas, o movimento quer que todo o banco de questões seja cancelado.
Ela, que prestou o exame com intuito de concorrer a uma vaga do curso de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, afirma que a mobilização é apartidária e desvinculada de organizações estudantis e políticas.
O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta sexta-feira (21) que o Enem não será anulado.
"Eu queria aqui tranquilizar a cada um de vocês que fizeram a prova, a cada um de seus familiares, que o Enem não será cancelado", afirmou Santana, em vídeo publicado em uma rede social.
"[Sobre] o ruído que aconteceu nas redes sociais de uma live de um aluno, de um jovem que divulgou questões que podiam ser similares às que caíram no Enem, a comissão do Inep, que é responsável pelo Enem, tomou a decisão técnica de cancelar, anular, três itens com um único objetivo: de prevenção e isonomia e para não prejudicar nenhum aluno que fez o Enem esse ano", completou o ministro.
Camilo se refere a uma transmissão ao vivo realizada antes do segundo dia do exame pelo estudante de medicina Edcley Teixeira. Ele mostrou ao menos cinco questões muito semelhantes às da prova de 2025.
O ministro também reiterou que a Polícia Federal instaurou na última quarta-feira (19) um procedimento para analisar a possível divulgação indevida de questões desta edição da prova.
Segundo a PF, foram adotadas medidas imediatas de preservação, incluindo o resguardo do conteúdo veiculado em redes sociais e o acionamento das plataformas digitais para a preservação dos registros técnicos necessários às apurações.
No vídeo que ganhou popularidade na última segunda-feira (17), um dia após as provas, o estudante de medicina da UFC (Universidade Federal do Ceará) apresentava suas principais apostas para o exame.
Após o episódio, o Inep divulgou um comunicado reafirmando "isonomia, lisura e validade" do Enem 2025. O órgão disse que "nenhuma questão foi apresentada tal qual" na prova e que as semelhanças identificadas foram "pontuais".