PC divulga foto de homem que tentou matar ex jogando carro em ribanceira
A Policia Civil (PCDF) divulgou foto do acusado, que chegou a ser capturado, mas fugiu ao ser transferido para o Hospital de Base
compartilheSIGA
Fábio dos Santos Souza, de 40 anos, ainda está foragido pelo crime de tentativa de feminicídio. Ele tentou matar a ex-companheira ao lançar o carro em que estavam contra um barranco na marginal da EPTG, em Vicente Pires.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta segunda-feira (17/11), uma imagem de Fábio e solicitou a quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do acusado que entre em contato por meio do número 197.
- Influenciadora e nutricionista é encontrada morta em condomínio no RJ
- Polícia apura se morto na explosão era o morador de casa que armazenava fogos no Tatuapé, em SP
O homem havia sido preso em flagrante, mas fugiu enquanto era transferido do Hospital de Base e segue foragido. A vítima segue se recuperando das lesões causadas pelo sinistro de trânsito forjado.
Leia Mais