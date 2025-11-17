Assine
CRIME

PC divulga foto de homem que tentou matar ex jogando carro em ribanceira

A Policia Civil (PCDF) divulgou foto do acusado, que chegou a ser capturado, mas fugiu ao ser transferido para o Hospital de Base

Mila Ferreira
Mila Ferreira
Repórter
17/11/2025 14:51 - atualizado em 17/11/2025 14:58

Fábio dos Santos Souza está foragido após tentar matar a ex-companheira jogando o carro em um barranco
Fábio dos Santos Souza está foragido após tentar matar a ex-companheira jogando o carro em um barranco crédito: PCDF

Fábio dos Santos Souza, de 40 anos, ainda está foragido pelo crime de tentativa de feminicídio. Ele tentou matar a ex-companheira ao lançar o carro em que estavam contra um barranco na marginal da EPTG, em Vicente Pires.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta segunda-feira (17/11), uma imagem de Fábio e solicitou a quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do acusado que entre em contato por meio do número 197.

O homem havia sido preso em flagrante, mas fugiu enquanto era transferido do Hospital de Base e segue foragido. A vítima segue se recuperando das lesões causadas pelo sinistro de trânsito forjado.

Tópicos relacionados:

acidente crime tentativa-de-feminicidio

