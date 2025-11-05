Para onde vai o dinheiro da Quina que você aposta? Descubra o destino
Nem todo o valor arrecadado nas loterias vai para os prêmios; entenda como sua aposta ajuda a financiar a seguridade social, a cultura e a segurança
Ao fazer uma aposta na Quina, milhões de brasileiros sonham em acertar os cinco números e levar o prêmio principal. O que muitos não sabem é que, mesmo sem ganhar, cada bilhete comprado contribui para áreas essenciais do país. A maior parte do valor arrecadado nos concursos das Loterias Caixa não vai apenas para os vencedores, mas financia projetos em segurança, cultura e esporte.
Do total arrecadado em cada concurso, 43,79% são destinados ao pagamento de prêmios. Sobre os valores ganhos ainda incide o Imposto de Renda. O restante da arrecadação é distribuído para cobrir despesas de custeio e para os repasses sociais, que são a principal contrapartida das loterias federais.
Como os prêmios são divididos?
O valor destinado aos prêmios (o chamado prêmio bruto) é distribuído entre os acertadores da seguinte forma:
Quina (5 acertos): 35% do valor
Quadra (4 acertos): 15% do valor
Terno (3 acertos): 10% do valor
Duque (2 acertos): 10% do valor
Quina de São João: 15% do valor acumulam para o prêmio principal do concurso especial
Para onde vai o restante?
A seguridade social é uma das principais beneficiadas, recebendo 17,32% dos recursos das Loterias Caixa para ajudar a custear a previdência, a assistência social e a saúde pública no Brasil.
Outra área contemplada é a segurança pública. 6,80% da arrecadação é destinada ao Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para investir em ações de combate à criminalidade e na modernização das polícias.
A cultura também ganha 2,91% com as apostas. O Fundo Nacional da Cultura (FNC) utiliza os recursos para financiar projetos artísticos e culturais em diversas regiões do país.
O esporte brasileiro é outro setor que recebe um impulso direto. Recursos são repassados ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), auxiliando na preparação de atletas de alto rendimento.
Além desses repasses, uma fatia da arrecadação é usada para cobrir despesas operacionais e para a comissão dos proprietários das casas lotéricas. Assim, cada aposta, premiada ou não, movimenta a economia e apoia o desenvolvimento social do país.
Os detalhes de cada repasse social pode ser conferido diretamente na página da Quina no site Loterias Caixa.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.