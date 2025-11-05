Para onde vai o dinheiro da Quina que você aposta? Descubra o destino

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Ao fazer uma aposta na Quina, milhões de brasileiros sonham em acertar os cinco números e levar o prêmio principal. O que muitos não sabem é que, mesmo sem ganhar, cada bilhete comprado contribui para áreas essenciais do país. A maior parte do valor arrecadado nos concursos das Loterias Caixa não vai apenas para os vencedores, mas financia projetos em segurança, cultura e esporte.

Do total arrecadado em cada concurso, 43,79% são destinados ao pagamento de prêmios. Sobre os valores ganhos ainda incide o Imposto de Renda. O restante da arrecadação é distribuído para cobrir despesas de custeio e para os repasses sociais, que são a principal contrapartida das loterias federais.

Como os prêmios são divididos?

O valor destinado aos prêmios (o chamado prêmio bruto) é distribuído entre os acertadores da seguinte forma:

Quina (5 acertos): 35% do valor

Quadra (4 acertos): 15% do valor

Terno (3 acertos): 10% do valor

Duque (2 acertos): 10% do valor

Quina de São João: 15% do valor acumulam para o prêmio principal do concurso especial

Para onde vai o restante?

A seguridade social é uma das principais beneficiadas, recebendo 17,32% dos recursos das Loterias Caixa para ajudar a custear a previdência, a assistência social e a saúde pública no Brasil.

Outra área contemplada é a segurança pública. 6,80% da arrecadação é destinada ao Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para investir em ações de combate à criminalidade e na modernização das polícias.

A cultura também ganha 2,91% com as apostas. O Fundo Nacional da Cultura (FNC) utiliza os recursos para financiar projetos artísticos e culturais em diversas regiões do país.

O esporte brasileiro é outro setor que recebe um impulso direto. Recursos são repassados ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), auxiliando na preparação de atletas de alto rendimento.

Além desses repasses, uma fatia da arrecadação é usada para cobrir despesas operacionais e para a comissão dos proprietários das casas lotéricas. Assim, cada aposta, premiada ou não, movimenta a economia e apoia o desenvolvimento social do país.

Os detalhes de cada repasse social pode ser conferido diretamente na página da Quina no site Loterias Caixa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.