Mega-Sena acumula e vai a R$ 48 milhões; 5 apostas de Minas acertam a quina

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2936 da Mega-Sena, sorteada nesta terça-feira (4/11), no Espaço da Sorte, em São Paulo, conforme informou a Caixa Econômica Federal. Deste modo, o prêmio acumulou de R$ 41 milhões para R$ 48 milhões no concurso 2937, marcado para a próxima quinta-feira (6/11).

As dezenas apuradas na noite desta quinta foram: 04 - 07 - 09 - 15 - 29 - 32.

A Caixa informou que cinco apostas de Minas Gerais foram premiadas na quina com R$ 34.125,04, cada: uma de Contagem, uma de Ipatinga, uma de Mato Verde, uma de Matozinhos e uma de Três Corações.



Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.