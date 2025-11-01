Assine
overlay
Início Nacional
LOTERIAS

Mega-Sena acumula e vai a R$ 41 milhões; 7 apostas de Minas acertam a quina

Sete apostas feitas em Minas Gerais acertaram cinco números e vão receber R$ 48.378,50, cada. Próximo sorteio da Mega acontece nesta terça-feira (4/11)

Publicidade
Carregando...
Thiago Prata
Thiago Prata
Repórter
Subeditor do portal UAI
01/11/2025 21:21

compartilhe

SIGA
x
Mega-Sena vai a R$ 33 milhões
Próximo sorteio será na terça-feira 4/11) crédito: Marcello Casal Jr/Ag. Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2935 da Mega-Sena, sorteada neste sábado (1º/11), no Espaço da Sorte, em São Paulo, conforme informou a Caixa Econômica Federal. Deste modo, o prêmio acumulou de R$ 33,85 milhões para R$ 41 milhões no concurso 2936, marcado para a próxima terça-feira (4/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As dezenas apuradas na noite desta quinta foram: 09 - 18 - 28 - 34 - 38 - 57.

A Caixa informou que sete apostas de Minas Gerais foram premiadas na quina com R$ 48.378,50, cada: uma de Belo Horizonte, uma de Capim Branco, uma de Contagem, uma de Divinópolis, uma de Dores de Campos, uma de Patrocínio e uma de Prata.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Leia Mais

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Tópicos relacionados:

caixa loterias mega-sena minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay